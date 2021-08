Mehr Effizienz und Flexibilität für Dunstabzugshauben

Egal ob Einbauhauben, Diagonal-, Kamin- oder Inselhauben - in Bezug auf Energieeffizienz sind zahlreiche Wechselwirkungen zwischen Design, Funktion und Saugleistung abzuwägen. Die standardisierten Anschlüsse des RadiFlex ermöglichen eine einfache Montage in der Dunstabzugshaube. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es in nahezu jedem Haubentyp einsetzbar ist. Für den Abluftbetrieb ist das Gebläse optional mit einer Rückschlagklappe erhältlich. Diese verhindert, dass die Abluft zurückströmt oder Außenluft hineinströmt. Serienmäßig ist an der Ansaugseite ein Berührschutz integriert. Über die Bajonettverschlüsse am Gehäuse können zudem jederzeit Aktivkohlefilter für die Geruchsfilterung befestigt werden. Neben dem traditionellen Abluftbetrieb eignet sich der RadiFlex damit auch für den Umluftbetrieb und unterstützt so energieeffizientes Bauen und Wohnen.

Reduzierte Größe trifft auf reduzierten Ressourcenverbrauch

Pro Stunde kann das doppelflutige Gebläse freiblasend bis zu 930 Kubikmeter Luft fördern. Dank EC-Technologie und dreisträngigem Motor ist es möglich, hohe Drehzahlen zu realisieren, ohne dass die Akustik darunter leidet. Der integrierte EC-Motor ist wegen der hohen Leistungsdichte kompakter und reduziert damit den Ressourcenverbrauch und das Gewicht gegenüber einem vergleichbaren AC-Motor: Das Gesamtgewicht des RadiFlex liegt bei 1,9 Kilogramm. Damit ist er auch bis zu 20 Prozent leichter als vergleichbare EC-Gebläse.

Zukunftsfähige Technologie

Smarte Funktionen werden in Dunstabzugshauben immer stärker gefragt. Sensorik, die den Küchendunst analysieren kann, gibt es bereits und so kann die Drehzahl des Gebläses automatisch an den tatsächlichen Saugbedarf angepasst werden – je nachdem ob gerade Wasserdampf aufsteigt oder etwas anbrennt. Auch eine Kopplung mit dem Kochfeld ist möglich. Laufen alle Herdplatten auf Hochtouren? Oder ist nur eine in Betrieb? Diese Informationen könnten mit der passenden Haubensteuerung direkt an das Gebläse kommuniziert werden, das sich dann dank seiner Drehzahlsteuerbarkeit entsprechend bedarfsgerecht einstellen lässt. Mit dem RadiFlex sollen Haubenherstellern zukunftsfähige Technologie für den breiten Einsatz zur Verfügung stehen.