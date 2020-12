Mehr als 1 Million Artikel online

Ergänzt werden die Basiseinträge mit mehr als 2,3 Millionen Zusatzinformationen, wie Bilder, Langtexte, Einbauskizzen, technische Daten und sogar Videos, um Kunden den Auswahlprozess zu erleichtern. Frauenthal steht daher für Quantität und Qualität.

Um so viele Artikel online ins Portfolio zu bekommen, setzt Frauenthal auf versierte Mitarbeiter und auf Computerunterstützung. Zum Einsatz kommt ein modernes PIM-System, kurz für Produkt Information Management, das die riesigen Datenmengen automatisiert erfasst und verarbeitet.

Eine große Auswahl wird geschätzt. Mit dem erweiterten Online-Angebot unterstützt Frauenthal (mit SHT, ÖAG und Kontinentale) seine Kunden, da der Fachmann rasch die perfekt passenden Produkte für seine Angebote findet.

Vorstand, Geschäftsführer und vor allem die Vertriebsmannschaften sind stolz auf das neue Top-Service Angebot für die Kunden. „Dass wir gerade im Corona-Jahr die Anlage so vieler neuer Artikel bewältigt haben, macht mich sehr stolz,“ meint Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, und ergänzt: „Es ist noch lange kein Ende erreicht. Wir legen laufend weitere Artikel an und optimieren unsere Stammdaten. Unser Job ist es den Kunden Werkzeuge in die Hand zu geben, die ihnen helfen, noch erfolgreicher zu sein.“