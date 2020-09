Luftwärmepumpe gewinnen

Die Luftwärmepumpe Belaria pro nutzt mit Propan ein natürliches und umweltfreundliches Kältemittel. Daher ist sie für Hausbesitzer auch auf lange Sicht zuverlässig einsetzbar, denn manchen Kältemitteln geht és aufgrund von Auflagen der EU in den kommenden Jahren an den Kragen.

Umweltfreundlich ist diese Wärmepumpe aber auch durch deren besonders leisen Betrieb – sie sorgt tagsüber wie auch in den Nachtstunden für Ruhe im Garten und Frieden mit den Nachbarn.

Durch die hohe Vorlauftemperatur von bis zu +70° C kann die Wärmeabgabe in die Wohnräume auch über bestehende Heizkörper erfolgen. Damit eignet sich die Wärmepumpe Belaria pro nicht nur für den Neubau, sondern auch für den Heizungstausch in Altbauten.

Wer diese überzeugende Wärmepumpenlösung von Hoval gewinnen möchte, sollte bis einschließlich 14. Oktober 2020 mitmachen. Das Bauvorhaben muss dann bis 31.08.2021 abgeschlossen sein. Die vollständigen Gewinnspiel-Bedingungen finden sich online. Viel Glück!