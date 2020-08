Luftdichtheitswissen einfach erklärt

Der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e.V.) hat sein Internet-Portal luftdicht.info überarbeitet und um Inhalte für Bau- und Sanierungswillige ergänzt. Auf den ersten Blick richtet es sich an alle, die sich zuvor kaum mit der Luftdichtheit der Gebäudehülle beschäftigt und grundlegende Fragen zum Thema haben. Warum z. B. dichtes Bauen etliche Vorteile mit sich bringt, und zwar für die Bewohner (m/w/d) selbst, als auch für das Gebäude. Denn dichte Gebäude sparen Energie, Kosten, Nerven, wenn man weiß, worauf es ankommt. Dabei schwingt oftmals die Frage mit, warum es sich für jeden lohnt, in eine dichte Gebäudehülle zu investieren. Die Macher der Seite scheuen auch nicht davor zurück, skeptische Haltungen aufzugreifen und in den Gesamtzusammenhang zu stellen. „Vielleicht gelingt es uns dadurch zumindest bei Einzelnen, ihre Meinungsblase anzupiksen und für unsere Argumente zugänglich zu machen“, hofft Oliver Solcher, der Geschäftsführer des FLiB. Das betreffe Bau- und Sanierungswillige ebenso wie hin und wieder Bauschaffende. Daher adressiere man an Letztere einzelne Punkte auch direkt.

Gleichzeitig versteht der FLiB die Seite als Angebot an Planende, Ausführende und Beratende: Sie können Kunden und andere Baubeteiligte mit entsprechendem Informationsbedarf auf das Portal verweisen oder dort Argumente für eigene Gespräche finden. Die von luftdicht.info bekannten Fachinhalte und Planungshilfen bleiben als „Fach-Informationen“ erhalten.