Luft-Desinfektion durch UV-Behandlung

Mit einem Wirkungsgrad bei der Desinfektion von 99,9 Prozent haben Krankmacher, Gerüche und Co. wenig Chancen. Zum Einsatz kommt UV-C Licht mit 26-278 nm Wellenlänge. Das System ist für rund 20.000 Betriebsstunden ausgelegt und dabei flexibel, der LED-Controller kann nämlich an verschiedenen Stellen angebracht werden: etwa unter der Kondensatwanne, im Kanal oder in der Decke über der Einheit.

Für das Alva Alea Sortiment gelten die fünf Jahre Gewährleistung plus Austausch-Kostenübernahme.

Ein Tipp von Constantin Otto Wollenhaupt, Bereichsleiter Marketing & Markensprecher von Alva: Der Standard-Kit beinhaltet 700 mm LED-Streifen mit 18 LEDs, 1000 mm Verlängerungskabel, Netzteil, Info- und Sicherheitsaufkleber. Das Upgrade ist der PRO Kit-Erweiterungssatz mit 1000 mm LED-Streifen mit 30 LEDs, Y-Verbindungsstück, 1000 mm Verbindungskabel.