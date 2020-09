Lüftungstechnik aus dem Warenkorb

Seit Dezember 2019 hat Inventer an der Entwicklung des Onlineshops gearbeitet. Ab sofort ist der neue Lüftungsshop verfügbar. Für Kunden aus Deutschland und Österreich sind dort alle Inventer-Lüftungssysteme, Regler und Zubehörteile jederzeit online bestellbar. „Wir wollen unseren Kunden die Beschaffung so schnell und einfach wie möglich machen. Das wird zu Recht von immer mehr Handwerkern erwartet und das hat uns schlussendlich dazu bewogen, einen eigenen Onlineshop zu entwickeln“, so Geschäftsführerin Annett Wettig. Von Beginn an hat das Unternehmen ein flächendeckendes Werksvertreternetz auf dem deutschen Markt für Kunden vor Ort etabliert. „Diesen persönlichen Kontakt kann und soll der neue Online-Shop nicht ersetzen. Vielmehr dient er dazu, den direkten Vertrieb digital zu ergänzen und auf ein neues Level zu heben“, fügt Annett Wettig hinzu.

Sämtliche Lüftungskomponenten schnell geliefert

Für die Kunden bietet der Onlineshop viele Vorteile. Alle Kaufabläufe werden automatisiert: Lüftungssysteme und Zubehörteile können einfach bestellt und später schnell nachbestellt werden. Dabei wird eine schnelle Lieferung in 48h deutschlandweit garantiert. Der Onlineshop ist auch mobil über Smartphone und Tablet erreichbar. So können Fachhandwerker und Planer direkt vor Ort auf der Baustelle oder im Kundengespräch Produkte und Ersatzteile ordern. Für die Endkunden wird zudem die Wartung ihres Inventer-Lüftungssystems erleichtert: Über den neuen Onlineshop können Filter und Ersatzteile rund um die Uhr nachbestellt werden.

Das Produktportfolio umfasst alle Lüftungsgeräte, sowohl maßgeschneiderte Komplettsets als auch Vorbereitungs- und Fertigstellungssets, sowie Abluftgeräte, Überströmsysteme und Regelungstechnik. Auch Zubehörteile, wie die Einbauhilfe „Simplex“, Pollen und Feinstaubfilter sowie Schallschutz-Einlagen sind online verfügbar. Eine übersichtliche Gestaltung und intuitive Navigation erleichterten die Nutzung.

Serviceangebote sowie Tipps zur Installation und Wartung

Darüber hinaus bietet der Inventer-Onlineshop praktische Serviceangebote. Fachhandwerker, Planer, Architekten und Endverbraucher finden im Webshop Inspirationen für die Lüftungsplanung bei speziellen Anforderungen, wie Bad-, Schlafzimmer- oder Kellerlüftung. Verschiedene Einbaubeispiele aus den zahlreichen Referenzen runden das Angebot ab. Für den Onlineshop wurde ein eigener Newsletter eingerichtet. Mit dem kostenlosen Abo können sich die Kunden über Sale-Artikel und Aktionen informieren und erhalten zudem hilfreiche Tipps für die Installation und Wartung der Inventer-Wohnraumlüftung.