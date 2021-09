LG: Rücknahme-Ökosystem für Elektronikschrott

Während recycelter Kunststoff derzeit im Inneren von LG- Klimaanlagen, Kühlschränken Fernsehern, PC-Monitoren, Lautsprechern und Waschmaschinen zum Einsatz kommt, will LG die Nutzung von recyceltem Kunststoff auf das Äußere seiner Produkte ausweiten. LG wird nicht nur mehr recyceltes Plastik einsetzen, sondern auch die Menge an Neuplastik in allen Bereichen des Unternehmens reduzieren. In diesem Jahr werden 18 OLED TV-Modelle unter Verwendung von weniger Neumaterial hergestellt, eine Steigerung gegenüber 14 Modellen im Jahr 2020, was einer Reduzierung von bis zu 10.000 Tonnen Kunststoff entspricht.

Elektronikschrott wird zu neuen Komponenten

LG erhöht außerdem die Zielmenge an zurückgenommenem Elektronikschrott von 4,5 Millionen Tonnen auf über 8 Millionen Tonnen. Außerdem führt LG in 52 Ländern Initiativen zur Rücknahme und zum Recycling von Elektronikschrott durch. In Südkorea nimmt das LG Chilseo Recycling Center nicht nur Elektronikschrott zurück, sondern stellt aus dem recycelten Kunststoff auch neue Komponenten her, die an das nahegelegene LG-Hausgerätewerk zur Verwendung in neuen Produkten wie Kühlschränken geliefert werden.

Vereinbarung mit koreanischem Umweltministerium

LG will die Treibhausgasemissionen während des gesamten Produktlebenszyklus senken, angefangen bei der Produktion über den Transport bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Als wichtige Komponente seiner Ziele im Bereich des nachhaltigen Managements hat die LG-Muttergesellschaft im Juni eine Vereinbarung mit dem koreanischen Umweltministerium und lokalen Bürgergruppen getroffen, um ein plastikfreies Management in seinem Haupt-F&E-Campus, dem LG Sciencepark, einzuführen.