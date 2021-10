LG Air Solution lässt die Indoor Air Revue passieren

„Die Indoor-Air war für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Produkte wieder live einem Fachpublikum vorzustellen“, sagt Marcel Oligschläger, Head of Key Account Management and Pre-Sales bei LG Air Solution. „Unsere Lösungen für Klima- und Lüftungstechnik sind in der Branche fest etabliert, doch in den vergangenen Monaten hatten wir wenig Gelegenheit, sie physisch zu zeigen. Digitale Veranstaltungen können die Hands-on-Erfahrung und das persönliche Gespräch einfach nicht vollständig ersetzen.“ Besonders die Deckenkassetten mit Luftreinigungsfunktion stießen bei den Fachbesuchern auf Interesse und führten zu mehreren Projektanfragen.

Erfolgreiche Einmalveranstaltung

Die Fachmesse für Lüftung und Luftqualität mit dem Fokusthema „Saubere Luft in Innenräumen“ fand in diesem Jahr einmalig statt. Rund 2.300 Teilnehmer kamen – neben Fachbesuchern wie Planern, Architekten und Entscheidern auch Vertreter von Behörden und Institutionen. Von der innerhalb weniger Monate geplanten Messe ist Oligschläger begeistert und hofft auf mehr: „Wir würden uns über eine Wiederholung freuen!“