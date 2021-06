Lernen und genießen

Die Hochmeier RLT Consulting GmbH arbeitet mit dem „Who is Who“ der Branche zusammen und bietet entsprechende Schulungen nach aktuellem Standard für Planer, Architekten, Projektleiter, Dienstleister, Techniker, ausführende Personen an.

Als nächstes steht z. B. die Lufthygieneschulung VDI 6022 Kategorie A/B am 16. und 17. Juni 2021 (inkl. einem Upgrade zur Lufthygiene) in Graz-Seiersberg auf dem Programm.

Die VDI-Richtlinie 6022 legt die Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische (RLT-) Anlagen und Geräte nach dem Stand der Technik verbindlich fest. Ebenso ist hier die Qualifikation und Schulung der an der Planung, Konstruktion, Herstellung, Errichtung, Betrieb inkl. Instandhaltung beteiligten Personen beschrieben. Diese Tätigkeiten und vor allem die wiederkehrenden Inspektionen der RLT-Anlagen oder deren Komponenten erfordern eine Schulung nach VDI 6022 Kategorie A.

Mit der absolvierten Schulung ist man zudem in der Lage, verantwortliche Tätigkeiten im Rahmen der Hygienekontrollen und der Hygieneinspektionen zu übernehmen.

Die Teilnehmer (m/w/d) kommen aber nicht nur in den Genuss wichtigen Wissens, sondern profitieren auch von der Örtlichkeit, bei der diese Schulung stattfindet. Denn die Veranstaltung der Hochmeier RLT Consulting findet im Original Weber Store mit Grill Academy statt. Man darf sich also auch auf schmackhafte Grillereien einstellen und freuen.

