Kupferfittings als Mikrofon?

Wie der finnische Audiotechnikhersteller Scope Labs und die Kupfer-Pressfittings der Serie 6000 von Sanha zusammengefunden haben, ist nicht überliefert. Was daraus entstanden ist, hingegen schon: das Mikrofon PERISCOPE. Größen des Musikbusiness, wie z.B die Toten Hosen, sollen seinen charakteristischen Klang zu schätzen wissen, was die Nachfrage natürlich nach oben treibt.

Musikalische Interpretation von Rohrleitungssystemen

„Richtig cool und kreativ“ findet Sven Kalbitzer, Teamleiter Marketing bei Sanha, die neue Interpretation der hauseigenen Produkte. Er durfte sie vorab bei einer kleinen Session und Live-Testung begutachten konnte. Unter normalen Umständen wird die Serie Sanha-Press u. a. in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation verwendet – und jetzt eben auch als akustischer Schallwandler.

Das PERISCOPE wird aus Kupferfittings handgefertigt und ist das weltweit erste Kondensatormikrofon mit eingebautem Kompressor, das Klänge auf eine spezielle Art und Weise aufnehmen kann. Seine Kapsel mit vollem Frequenzgang fängt die Töne in allen möglichen Details ein und leitet das Signal an einen eingebauten Kompressor weiter, der dem Mikrofon seinen exklusiven Fingerabdruck verleiht.