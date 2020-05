Kundendienst mit Qualitäts-Zertifikat

„Ein gut funktionierender Kundendienst gibt dem Heizungsbetreiber Sicherheit und ist heute für viele Kunden ein wichtiges Kaufargument. Wir von Windhager legen daher schon seit jeher großen Wert auf einen professionellen Kundenservice“, erklärt Michael Scheil, Leiter der Windhager Kundendienst-Abteilung. Um die hohe Servicequalität auch von offizieller Seite bestätigt zu wissen, ließ sich das Unternehmen daher vor kurzem mit dem TÜV Siegel für Service- und Beratungsqualität zertifizieren.

Fokus Mitarbeiterkompetenz

Besonders großes Augenmerk legt das neue TÜV-Zertifikat auf den Bereich der Mitarbeiterqualifikation. Die laufende Aus- und Weiterbildung der Kundendienst-Mitarbeiter spielt hier eine zentrale Rolle. Darüber hinaus werden unter anderem auch der Beschwerde- und Reklamationsbereich, der Kundenbindungsprozess und die Serviceausrüstung bzw. die Ausstattung der Filiale genau unter die Lupe genommen. Laufende Analysen sollen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sichern.

Windhager konnte alle geforderten Kriterien mit Top-Bewertungen erfüllen. „Wer eine Windhager Heizung kauft, kann sich nicht nur auf hochwertige „Qualität Made in Austria“ verlassen, sondern auch auf eine erstklassige Betreuung durch unseren Werkskundendienst. Das können wir unseren Kunden nun auch durch die objektive Zertifizierung mit dem TÜV Siegel nachweisen“, freut sich Windhager Kundendienstleiter Michael Scheil.

Umfassende Serviceleistungen

Der Kundenservice spielt bei Windhager schon immer eine zentrale Rolle. Mit über 100 bestens ausgebildeten Kundendienst-Mitarbeitern stellt das Unternehmen eine ebenso kompetente wie rasche Betreuung der Windhager Heizungsbetreiber sicher – und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Um seinen Kunden ein möglichst arbeits- und sorgenfreies Heizen zu ermöglichen, bietet Windhager auch attraktive Zusatzleistungen. Mittels Fernüberwachungs-Programm Windhager Connect Professional kann auf Wunsch des Betreibers seine Heizanlage über das Internet rund um die Uhr überwacht und im Heizbetrieb optimiert werden. „Unser Ziel ist es, dass sich der Kunde nach einem Kontakt mit dem Windhager Kundendienst in seiner Entscheidung für eine Windhager Heizlösung zu mehr als 100 Prozent bestätigt fühlt. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen, dass uns dies auch gelingt“, so Scheil.