KSP to go beheizt Bassano Bar

Wärme von oben hat für die Bassano Bar mehrere Vorteile: Die Decke bietet Platz für Installationen, die ansonsten in Boden oder Wand untergebracht werden müssen. Hier ist der Aufwand jedoch höher – man denke an eine Fußbodenheizung – oder es kollidiert mit der Gestaltung – wie im Falle von Heizkörpern an der Wand. Zudem wird die Strahlungswärme als angenehm empfunden, es gibt kaum Zugluft und Staubaufwirbelung.

Individuelle Lösung, problemloses Einbauen

Die passende Paketlösung ließ sich anhand folgender Werte ermitteln: Raumgröße und -höhe, Vor- und Rücklauftemperatur, Heizleistung sowie gewünschte Raumtemperatur. Für die Bassano Bar wurden fünf 600 mm breite Platten in 2 und 3 m Länge eingesetzt. Sie wurden zu einer Dreier- und einer Zweier-Kombination verbunden.

Das Personal und die Gäste des Restaurants sind zufrieden und beschreiben das Wärmegefühl als angenehml. Christian Rieger, Geschäftsführer des ausführenden Unternehmens Nielsen & Rieger in Schwäbisch Gmünd, über seine Erfahrungen: „Ein großer Vorteil des Systems liegt darin, dass das Material kurzfristig zur Verfügung steht.“ Zur Montage ergänzt er: „Die Deckenstrahlplatten konnten wir problemlos einbauen. Unsere Erfahrungen sind positiv, wir werden KSP to go sicher wieder einsetzen.“ Die aus Aluminium gefertigten Elemente sind DIN-geprüft und Keymark-zertifiziert. Das Unternehmen RMBH gewährt eine Langzeitgarantie von 10 Jahren. Optional kann eine seitlich zu installierende LED-Beleuchtung ergänzt werden – für ein hochwertiges, langlebiges System von Wärme und Licht.