Kostenfreie Berechnungssoftware für Wärmetauscher

Egal ob in der Energietechnik, Pharma-/Lebensmittel-/Mineralöl-/ Chemieindustrie, im HVAC-Bereich, dem Bergbau, in Schwimmbad- oder in Kläranlagen – Wärmetauscher werden überall benötigt. Dementsprechend groß ist das Produktprogramm des Wärmetauscher-Herstellers SECESPOL-CZ – die Palette ist sehr vielseitig und umfasst Rohrbündelwärmetauscher genauso wie gelötete und geschraubte Plattenwärmetauscher. Außerdem fertigt das Unternehmen auch Spezialwärmetauscher für verschiedenste Bereiche an (Mineralöl-/Lebensmittel-/Pharmaindustrie, Wärmeerzeugung, Energietechnik).

Um für den jeweiligen Anwendungsfall die entsprechende Wärmetauscher-Lösung zu finden, hat SECESPOL-CZ die Berechnungssoftware CAIRO PRO geschaffen, die Interessenten kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.



Was CAIRO PRO kann und wie es hilft

Die jüngste Version der CAIRO PRO Software von SECESPOL-CZ ist die Version 1.2. Die Vorteile dieser Software liegen in deren Einfachheit und Vielseitigkeit – sie liefert detaillierte technische Informationen über die Wärmetauscher mit Abmessungszeichnungen, maximalen Betriebsparametern, Gewichten, Materialausführung und Anschlussspezifikation. Die Software ist mit den Produktpreislisten verknüpft und reiht deshalb die möglichen technischen Lösungen automatisch nach Preis. Teil des Programms CAIRO PRO 1.2 ist auch das komplette Handbuch (im Menü unter „Hilfe“).

Das Programm CAIRO PRO besteht aus einem in mehrere Module geteilten Tool und erlaubt die Auslegung von Wärmetauschern in den verschiedenen Anwendungsbereichen. Grundprinzip ist die Wahl zwischen Kondensator, Verdampfer und Wärmetauscher mit einer Phase. Nach dieser Wahl öffnen sich die einzelnen Karten mit dem zugehörigen Berechnungsmodul. Die Anzahl der Karten ist praktisch unbegrenzt und erlaubt übersichtliches Ordnen der einzelnen Entwürfe.



Beispiel: Berechnung eines Kühlmittelplatten-Kondensators

Beispielsweise muss für die Berechnung eines Kühlmittelplatten-Kondensators in der Sektion „Typen der Wärmetauscher“ die Position „Platten, gelötet“ angekreuzt werden. Dadurch wird das Modul für die Berechnung der Kühlanwendungen mit umfangreicher Datenbasis von Industriekühlmitteln aktiviert. Standardkühlmittel, die Gruppe der Fluor- und Chlorkohlenwasserstoffe, sind nach ASHRAE-Handbuch gekennzeichnet (z.B. Kühlmittel R -245fa, R 32, R 507, R 407c usw.). Diese Kühlmittel können reine Stoffe oder Mischungen klar definierter Zusammensetzung sein. Die Datenbasis der Medien ist durch eine Reihe weiterer chemisch reiner Stoffe organischen Wesens ergänzt (z.B. Toluol, Aceton, n-Pentan und andere), die wegen ihrer Eigenschaften auch als Kühlmittel genutzt werden können. Alle Stoffe enthalten eine detaillierte Beschreibung ihrer thermodynamischen Eigenschaften in Abhängigkeit von Druck und Temperatur in flüssiger und gasförmiger Phase.

Wer mehr über theoretische und praktische Grundlagen für die Planung von Kühlmittelkondensatoren wissen möchte, klickt hier.

Aktivierung von CAIRO PRO

Für die kostenfreie Nutzung des Software-Programms CAIRO PRO 1.2. ist die Registration des Interessenten erforderlich ‑ dazu dient das Registrationsformular auf der Webseite www.secespol.cz. Auf Grundlage der Registration erhält man eine E-Mail mit einem Link zum Herunterladen der Installationsdatei und den Aktivierungscode (in das Programm eingefügter Lizenzschlüssel, ohne den die Software nicht funktioniert). Dann kann man das Programm schon installieren und mit dem Schlüssel aktivieren. Die Lizenz ist 1 Jahr gültig ‑ vor dem Ablauf der Zeit wird der Anwender automatisch gefragt, ob er Interesse an der Erneuerung hat. Die Verlängerung / Erneuerung der Lizenz erfolgt ohne weitere Registration (einfach durch Absenden einer E-Mail an den Kundenservice von SECESPOL).

Die Webseite von SECESPOL-CZ, die auch in deutscher Sprache aufbereitet ist, liefert alle weiteren Details zu den Produkten und Einsatz-Möglichkeiten der verschiedenen Wärmetauscher. Dort ist auch das Registrationsformular zu finden, um die Software CAIRO PRO 1.2. nutzen zu können. Mit diesem Programm erhalten Sie ein effektives Werkzeug mit automatischer Aktualisierung und voller Kundenunterstützung.

(Entgeltliche Einschaltung)