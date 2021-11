Kooperation für den Klimaschutz

„Angesichts unseres jüngsten Engagements für die sogenannte „Business Ambition for 1,5 °C“ ist es nur logisch, dass wir mit Schneider Electric zusammenarbeiten, um wissenschaftlich fundierte Ziele festzulegen und unsere Dekarbonisierungsziele zu erreichen“, sagt Georg Weber, CTO der Wilo Gruppe. „Während die Welt auf die Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) blickt, streben wir danach, unsere Führungsrolle und unser Handeln im Bereich des Klimaschutzes voranzutreiben.“

Der zentrale Grundsatz der Wilo-Nachhaltigkeitsstrategie ist es, mehr Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren. Im Einklang mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel 13 „Klimaschutz“, strebt Wilo bis 2025 folgende Ziele an:

Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 Millionen Tonnen

Klimaneutrale Produktion an den eigenen Standorten

Einsparung von 1,8 Terawattstunden Energie pro Jahr durch hocheffiziente Pumpen

Steigerung auf 10.000 Energielösungsprojekte pro Jahr

Erweiterung des Portfolios an intelligenten Produkten um 15 Prozent jährlich

Strategien und Ziele in die Tat umsetzen

Im Rahmen der Partnerschaft arbeitet Schneider Electric mit Wilo zusammen, um dessen bereits erfolgreiches Nachhaltigkeitsprogramm – Wilo ist Träger des renommierten Nachhaltigkeitspreises für Klimatransformation – weiter zu stärken. Dazu gehören die strategische Analyse der Nachhaltigkeitsaktivitäten, die Identifizierung und Priorisierung neuer Nachhaltigkeitsinitiativen sowie eine umfassende Einbindung interner Stakeholder.

„Führende Politiker und Unternehmen aus aller Welt diskutieren derzeit auf der UN-Klimakonferenz (COP26) über den Klimawandel und die Notwendigkeit, jetzt zu handeln“, so Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe, Schneider Electric. „Wir fühlen uns geehrt, mit Partnern wie Wilo zusammenarbeiten zu können, um Strategien und Ziele in die Tat umzusetzen. Wir wissen, was für die Dekarbonisierung und den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft notwendig ist.“

Die erweiterte Partnerschaft baut auf der jüngsten Zusammenarbeit von Wilo und Schneider Electric auf, in deren Rahmen sie gemeinsam Nachhaltigkeits- und Effizienzlösungen für Wasser- und Gebäudeunternehmen entwickeln.