Komplettlösung für Prozesssteuerung der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung

Im Hinblick auf die Wasseraufbereitung steht man, je nach Anwendungsbereich, vor unterschiedlichen Herausforderungen – von der Gewährleistung einer hohen Wasserqualität, über die Bereitstellung zuverlässiger Messungen, bis hin zur Einhaltung strenger Vorschriften. GF Piping Systems bietet, neben seinem Rohr- und Fitting-Sortiment, auch ein breites Spektrum an Lösungen für die Prozessautomatisierung in den Bereichen Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung über eine gemeinsame Plattform an. Dort findet sich ein auf die Kundenbedürfnisse abgestimmtes Produktsortiment an Ventilen, Sensoren, Transmitter und Reglern. Eine nahtlose Integration der Geräte in das Rohrleitungssystem ist somit garantiert.

Modularer Aufbau ermöglicht flexible Kombinationen

"Unsere Produkte sind einfach zu bedienen, verfügen über intuitive Menüstrukturen und lassen sich modular aufrüsten", sagt Sandra Schiller, Head of Global Product Management Industry bei GF Piping Systems. Die Ventile sind so konzipiert, dass sie mit nahezu allen Bedingungen im Feld zurechtkommen. GF Piping Systems bietet mit seiner Materialauswahl eine Lösung für nahezu alle Anforderungen an die Chemikalienbeständigkeit: Flexibel durch modulare Antriebs- und Zubehöroptionen und weltweit einsetzbar durch eine Vielfalt an Verbindungsstandards. Die Auswahl des richtigen Ventils in Kombination mit einer hohen Produktqualität führt zu niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Neben dem standardmäßigen Auf/Zu-Betrieb können die angetriebenen Ventile aufgrund des modularen Aufbaus zu Regelventilen aufgerüstet werden. Stellungsrückmeldung im gesamten Produktspektrum ist dabei inbegriffen. Auch eine nachhaltige energieautarke Lösung ist mit den Druckventilen aus Kunststoff möglich. Die Konstruktion, die Auswahl und das einfache Installationssystem für Fittings zusammen, bieten eine Komplettlösung und sorgen für eine intuitive und einheitliche Benutzererfahrung.

Präzise Messungen

Die messbaren Werte umfassen Durchfluss, pH, Leitfähigkeit, Füllstand, Temperatur und verschiedene Wasserqualitätsparameter. Entsprechend der Rohrleitungssysteme, sind die meisten Sensoren in einer Kunststoffausführung erhältlich und damit chemikalienbeständig. Die Plug-and-Play-Messprodukte sind selbsterklärend, wartungsfreundlich und stehen mit passenden Installationsfittings zur Verfügung.

Der Messumformer kann alle Messparameter verarbeiten und ist je nach Ausführung als Ein - oder Zweikanal Variante verfügbar. Zusätzliche Funktionalitäten wie Batch Dosierung oder Kommunikationsschnittstellen können jederzeit über Module hinzugefügt werden. Die Steuerungskomponenten des Systems sind einfach zu bedienen und lassen sich modular aufrüsten.