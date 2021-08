Klötzl übernimmt die Generalvertretung für Euroclima

Die Klötzl Vertriebs GmbH mit Hauptsitz in Klagenfurt und Außenstellen in Graz, Wien und Linz besteht seit 1968. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich jedoch über ganz Österreich sowie viele mittel- und osteuropäische Länder. Der Familienbetrieb wird von Robert Klötzl und Andrea Lock geführt und bietet neben Gesamt- und Detaillösungen aus einer Hand auch die Produktion individueller Geräte sowie ein breites Spektrum an Dienstleistungen an.

Euroclima, Spezialist für Lüftungsgeräte mit Standorten in Sillian (Osttirol), Bruneck (Südtirol), Rovereto (Italien), Dubai und Mumbai, ist ein international tätiges Industrieunternehme. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Lüftungsprodukte für alle Anwendungsbereiche – von der einfachen Komfortanwendung bis hin zu Lösungen im Hygiene- und Prozessluftbereich sowie Anwendungen mit hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystemen.

Zwei Partner mit einem gemeinsamen Anspruch

Klötzl und Euroclima wollen sich nun zu einem starken Partner am Lüftungsgerätesektor verbinden und gemeinsam österreichische Qualitätsprodukte anbieten. „Gemeinsam versuchen wir die Erwartungen unserer Kunden durch Innovation, Qualität und umfassenden Service zu übertreffen. Das entspricht ganz unserer Unternehmensphilosophie: ganzheitliche Lieferungen und Leistungen, Umsetzung der neuesten technologischen Standards und kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Nur so können wir für eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Wir streben eine langjährige, gute Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lieferanten an. Absolute Kundenorientierung und höchste Qualität stehen bei uns daher immer im Vordergrund“, sagt Robert Klötzl.

… und gemeinsamen Portfolio

Das Portfolio umfasst dabei modular aufgebaute Lüftungsgeräte von 1000 bis 100.000 m3/h Luftvolumenstrom mit diversen Wärmerückgewinnungen (Kreuzstromwärmetauscher, Rotationstauscher, Kreislaufverbundsysteme usw.) und der Möglichkeit, den Luftvolumenstrom zu heizen, zu kühlen und zu befeuchten. Ebenso erhältlich sind nach ÖNORM hygienezertifizierte Lüftungsgeräte für medizinisch genutzte Räume, Lüftungsgeräte für explosionsgeschützte Räume sowie Systeme zur adiabatischen Kühlung. Kompaktlüftungsgeräte mit integrierter Regelung sind bis 8.800 m3/h verfügbar.