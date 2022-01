Klimatisierung und Luftreinigung in einem

Das integrierte NanoeX-Luftreinigungssystem erzeugt 9,6 Billionen Hydroxylradikale pro Sekunde und verteilt diese im Raum. Hydroxylradikale arbeiten nach dem Vorbild der Natur und sind in der Lage Allergene, Bakterien, Viren - nachweislich sogar SARS-CoV-2-Viren - und andere Schadstoffe zu inaktivieren. Die Moleküle wirken auf Oberflächen und dringen in Teppiche, Vorhänge- oder Polstermöbel-Stoffe ein und neutralisieren sogar Gerüche. Eine integrierte Reinigungsfunktion mit NanoeX-Umluftstrom sorgt zudem dafür eine eventuelle Schimmelbildung im Gerät zu unterdrücken.

Platzsparend und leiser

Mit dem modernen Low-GWP-Kältemittel R32 arbeiten die Kassetten sparsam. Das neue Design der flachen Deckenblende mit einer Höhe von 30 mm ist zudem unauffällig und soll sich so in jeden Raum integrieren. Dank der schlanken Bauweise mit einer Tiefe von 250 mm finden die Geräte auch in niedrigen Zwischendecken Platz. Die Kondensatpumpe und der Schwimmerschalter wurden beim Modell PY3 ebenfalls verbessert, was die Geräuschentwicklung reduziert.

Steuerung und Wartung

Die Luftklappen an den Auslässen können Dank individuell eingestellt werden und ermöglichen so eine optimale Luftführung, was unangenehme Zugluft vermeidet. Die Deckenkassetten sind außerdem mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Das gewährleistet vielfältige Steuerungsoptionen, wie durch den Panasonic CONEX-Regler oder das Econavi-System, dass die Aktivitäten im Raum erkennen kann und die Klimatisierung entsprechend anpasst. Die Steuerung der Deckenkassetten des PACi-Systems funktioniert über die Panasonic AC Smart Cloud, über die AC Service Cloud lassen sie sich überwachen und warten. Die PACi-Innengeräte ersetzen auch die Deckenkassetten der Raumklimageräteserie, bei denen bis zu fünf Geräte an ein Außengerät angeschlossen werden können.