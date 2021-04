Klimadecken mit g´scheitem Service von Gumplmayr

Der Haustechnik-Spezialist Gumplmayr aus Steyregg/OÖ hat mit den ClimaStar Klimadecken eine interessante Lösung zum Heizen und Kühlen im Programm, die sich von anderen Systemen unterscheidet. Bei den ClimaStar Klimadecken werden die Rohre ähnlich einer Fußbodenheizung endlos in eigens konzipierte Alu-Verlegschienen verlegt. Aufgrund der Rohrdimension, der gerollt geformten Alu-Verlege-Schiene, und der Verlege-Art, weist die ClimaStar Klimadecke höchste Kühlleistungen nach DIN 14240 auf. „Die Verlege-Art erlaubt es, mit einem aktiven Flächenverhältnis von 1,0 zu rechnen – das ist durch das HLK Stuttgart bestätigt“, erklärt Mag. Rene Götzer, GF von Gumplmayr. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der (Endlos-)Rohr-Verlege-Art – es gibt es keine Steck- oder Pressverbindungen. Die Gewerke-Grenzen zwischen Trockenbauer und Installateur sind sauber getrennt.



Arbeitszeit minimieren

„Durch die einfache Konstruktion ist eine Montage gänzlich ohne Deckenspiegelplan möglich, da die ClimaStar Klimadecke es den Monteuren erlaubt, einfach und ohne viel Aufwand auf bauherrnseitige Änderungen zu reagieren ohne Mehraufwand zu generieren“, erklärt Götzer einen weiteren (Arbeitszeit-)Vorteil der ClimaStar Klimadecken. Für Installateure, die arbeitsmäßig gut ausgelastet sind, bietet Gumplmayr zudem zwei weitere interessante Möglichkeiten, um das eigene Personal besser einsetzen zu können: Bei Bedarf wird vom Haustechnik-Spezialist aus Steyregg/OÖ nicht nur die hydraulischer Berechnung durchgeführt, sondern auch die Montage. „Mit unserem Service kann man g´scheit Zeit sparen und das eigene Personal woanders einsetzen – in Zeiten wie diesen ein wichtiger Vorteil “, erklärt Götzer.

Gumplmayr verantwortet dabei die Planung, hydraulische Berechnung, Lieferung der ClimaStar Komponenten bis hin zu deren Montage und somit das gesamte Gewerk Klimadecke. „Mehrere Projekte wurden hier in Österreich bereits umgesetzt – alle zur maximalen Zufriedenheit der Beteiligten. Überzeugen Sie sich selbst von den ClimaStar Klimadecken und unserem Service ‑ sprechen Sie mich darauf an“, so Mag. Rene Götzer von Gumplmayr abschließend.