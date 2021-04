Beschaffungsmarkt

14.04.2021 09:00

Kein EPS? Kein Problem!

Der Beschaffungsmarkt stellt sich momentan als schwierig und kostenintensiv dar, das macht auch vor dem EPS-Bereich keine Halt. Also muss eine Alternative für expandiertes Polystyrol her - und genau so eine will der Hersteller herotec gefunden haben.