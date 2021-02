Mit Anlagen-Führungen, zwanglosen Treffen und Seminaren ist die Österreichische Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT) schon länger ein Anlauf- und Austauschpunkt für an der Kältetechnik interessierten Personen.

Dieses Jahr gibt der ÖGKT allen Kältetechnik-Interessierten wieder die Möglichkeit, ihr Wissen aufzufrischen bzw. einige Neuigkeiten zu erfahren.

„Kältetechnik am Puls der Zeit“ heißt die neue Vortragsreihe, die am Samstag, 27. Februar (08 bis 16 Uhr), startet. Im Zuge des Online-Live-Seminars (via Zoom) wird u. a. zu folgenden Themen im Bereich Gesetze und Verordnungen in der Kältetechnik informiert:

Rechtlich Grundlagen Gesetze und Verordnungen

Österreichische, europäische und internationale Rechtsvorschriften

Kältemittelbeschränkungen und Dichtheitskontrollen

Lecksuche und Dichtheitsprüfung

Kältemittelklassifizierung nach KAV, DDGV, ISO 817 und EKV-V (CLP)

Zusammenfassende Prüfpflichten an Kälteanlagen

Hermetisch dicht und dauerhaft technisch dicht

Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit brennbaren Kältemitteln

Die richtige Handhabung des Prüf- und Anlagenbuches

Fallbeispiele aus der Praxis

Für Vereinsmitglieder und Freunde der ÖGKT gibt es eine Ermäßigung in der Höhe von 20 % für dieses Seminar, das man im Online-Shop der ÖGKT um 150 Euro buchen kann.