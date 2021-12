Junge Fachkräfte fahren Imagekampagne für SHK-Handwerk

Die neue Imagekampagne der Handwerksorganisation #WirSindRelevant setzt einen Schwerpunkt auf die Bedeutung des SHK-Handwerks und lässt junge Menschen im Rahmen ihrer SHK-Ausbildung zu Wort kommen. Denn die Wichtigkeit dieser Berufsgruppe erkennt man spätestens dann, wenn es darum geht, dass die Haustechnik einwandfrei funktioniert, das Heizsystem energieeffizient arbeitet oder Bäder nutzerfreundlich gestaltet sind.

Die SHK-Branche ist krisensicher

Die Corona-Krise hat Prioritäten verändert und gezeigt: Das SHK-Handwerk ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Diese Einstufung hat es dem SHK-Handwerk erlaubt, krisensicher weiterarbeiten zu können. Die Imagekampagne #WirSindRelevant bezieht sich nicht nur auf die Krisensicherheit der SHK-Branche, sondern auch auf ihre Rolle für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

„Das SHK-Handwerk ist ein unverzichtbarer Partner, wenn es um die Erreichung von Zielen der Klimaneutralität seitens der Bundesregierung und seitens der Gesellschaft geht. Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, aber auch Raumlufthygiene und Barrierefreiheit sind Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, und in denen junge Menschen viel bewegen können. Deshalb wollen wir sie von einer spannenden und gleichzeitig sicheren Karriere im SHK-Handwerk begeistern!“, sagt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK.

„Nachwuchssuche ist Branchenaufgabe”

Dieses neue Selbstverständnis spiegelt sich auch in der Imagekampagne der Nachwuchsinitiative „ZEIT ZU STARTEN“ wider. Mit dem neuen Imagevideo und einer jungen Testimonial-Kampagne in den sozialen Medien präsentiert die Kampagne Argumente und Chancen für eine Karriere im SHK-Handwerk. Denn Ausbildung und Karriere im Handwerk sind eine attraktive Alternative zum Studium. „Nachwuchssuche ist Branchenaufgabe”, wiederholt Birgit Jünger, Referentin Marketing im ZVSHK. „Wir nehmen die Suche nach geeignetem Nachwuchs für unser Handwerk sehr ernst. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten wir intensiv an diesem wichtigen Thema. Wir freuen uns, dadurch allein im Jahr 2020 über 1.700 Azubis an Betriebe des SHK-Handwerks vermittelt zu haben.“

Die vier Ausbildungsberufe des SHK-Handwerks – SHK-Anlagenmechaniker*in, Behälte- und Apparatebauer*in, Klempner*in und Ofen- und Luftheizungsbauer*in – erfüllen vielfältige Aufgaben rund um die Haustechnik und sind zukunftsweisend und krisensicher.

https://www.youtube.com/watch?v=t7qEei-zW5M

www.zeitzustarten.de