Jürgen Jahn geht in den (Un)Ruhestand

Nach beruflichen Stationen im Handwerk begann Jahn im November 1992 seine Laufbahn bei Remeha in Krefeld. Die ersten fünf Jahren war er Leiter Kundendienst, später dann Produktmanager. Im Rahmen der Fusion mit DeDietrich kam der gelernte Elektrotechniker im Februar 2007 nach Emsdetten, wo er fortan diese technische Abteilung leitete. Danei prägte er nicht nur die Sortimentspolitik des Unternehmens, sondern engagierte sich auch im Schulungs- und Ausbildungswesen. Als Fachmann aus der Praxis war Jahn aufgrund seines umfangreichen Wissens auch immer ein gefragter Ansprechpartner in der TGA-Branche; sowohl bei den Verarbeitern, als auch in Verbänden und bei der Fachpresse. Nach 14 Jahren Wochenend-Ehe steht für Jahn nun erst einmal die Zeit mit seiner Familie an erster Stelle.