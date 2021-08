IoT-Gerät zur Überwachung der Raumluftqualität

Als eigenständiges, kompaktes Gerät (Maße: 85 x 85 x 60 mm) lässt sich der neue Daikin IAQ-Sensor auf jeder ebenen Fläche aufstellen oder an der Wand montieren. Die Einrichtung und Konfiguration über die Daikin AirSense App dauert nur wenige Minuten. Je nach Örtlichkeit kann der IAQ-Sensor eine Raumgröße mit einer freien Fläche von etwa 200 m2 erfassen, bei verwinkelten Räumen und in Räumen, in denen viel gesprochen wird, reduzieren sich die m2 entsprechend. Mit seinen zwölf integrierten Sensoren überwacht kann er insgesamt 15 verschiedene Qualitätsparameter der Raumluft überwachen, die sich auf das Wohlbefinden der Menschen in einem Raum auswirken können. Dazu zählen zum Beispiel CO₂-Gehalt, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Temperatur, Feinstaub, aber auch Umgebungslicht, Luftdruck und Elektrosmog. Werden Schwellenwerte dieser Parameter überschritten, sendet das System eine Warnmeldung und entsprechende Maßnahmen für eine saubere, frische Luft können eingeleitet werden.

Statusanalyse der Raumluftqualität in Echtzeit

Über das WLAN-Netzwerk oder über NarrowBand-IoT-Technologie verbindet sich der IAQ-Sensor mit der Daikin Plattform „Caelum“ zur Überwachung der Raumluftqualität. Über diese Plattform kann der Raumluft-Status in Echtzeit abgelesen werden, Berichte erstellt und eine öffentliche und anschauliche Live-Anzeige auf einer prominent platzierten Videowall erfolgen. Neben der Caelum-Plattform kann der IAQ-Sensor außerdem in die „Daikin on Site“ Cloud-Plattform zur Fernüberwachung und intelligenten Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen integriert werden. Das Tracking-System des Sensors ist skalierbar, sodass auch die Raumluftqualität mehrerer Gebäude oder Mieter analysiert und verschiedene Profile verwaltet werden können.

Positiver Einfluss auf Nachhaltigkeitsbewertungen und Green-Building-Projekte

Die Installation des Daikin IAQ-Sensors kann zudem die Bewertungskriterien für Green Building Projekte mit LEED- und WELL-Zertifizierung positiv beeinflussen. Außerdem dient der IAQ-Sensor dem Facility Management sowie dem Nutzer bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsreports im Gebäudebetrieb. Dieser Report kann im Nachhaltigkeitsleitfaden beim Zertifizierungssystem der DGNB integriert werden, was positiv bewertet wird.

Live und in Farbe auf der Indoor-Air

Vom 5. - 7. Oktober 2021 präsentiert Daikin den IAQ-Sensor live am Messestand bei der Indoor-Air in Frankfurt – neben innovativen Luftreinigern und Lüftungsgeräten sowie modernen Services im Rahmen des Total Solutions Ansatzes.