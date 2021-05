Innovative Heizfolie für den Trockenbau

Die E-nergy Carbon Drytec besteht aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden, jeweils 95 mm breiten Montagestreifen. Die Montagestreifen dienen zur Befestigung an der Unterkonstruktion und können bei der Montage der nachträglich angebrachten Trockenbauplatten mit Schrauben oder Klammern durchdrungen werden, ohne die elektrisch aktive Heizzone zu berühren. Fehlströme bei metallischen Unterkonstruktionen werden somit dauerhaft vermieden.

Einfache Montage

E-nergy Carbon Drytec lässt sich schnell und einfach montieren. In Abhängigkeit der Unterkonstruktion können die Montagestreifen z. B. mit doppelseitigem Klebeband an metallischen Profilen verklebt oder auf Holzunterkonstruktionen mit Schrauben oder Tackernadeln befestigt werden. Nachdem die elektrische Installation und Inbetriebnahme des Systems durchgeführt worden ist, kann das folgende Gewerk die Fläche mit handelsüblichen Trockenbauplatten in einer Stärke von max. 12,5 mm (z. B. Gipskarton oder Gipsfaserplatten) schließen. Sofern die Verlegung der elektrischen Flächenheizung und die Trockenbauarbeiten von unterschiedlichen Gewerken durchgeführt wird, kann so eine saubere Trennung der Arbeiten erreicht werden. Die Einhaltung der max. zulässigen Temperaturen von gipsbasierenden Trockenbauplatten ist zudem mit der Drytec gewährleistet.

Mit der Anordnung hinter der Trockenbauplatte bietet E-nergy Carbon Drytec eine technische Alternative zu dem bereits etablierten E-nergy Carbon Fleece, das aufgrund der integrierten Perforation optimal für das Einbetten in Klebstoffen und Spachtelmassen auf der Oberfläche geeignet ist. Insbesondere im Fertighausbau kann durch Drytec der Aufwand der Spachtelarbeit somit reduziert werden.

E-nergy Carbon Drytec wird systembezogen mit 36 V Sicherheitskleinspannung betrieben und nach dem patentierten Herstellungsverfahren produziert, sodass wie bei allen E-nergy Carbon Heizfolien eine hohe Lebensdauer und die Möglichkeit von Aussparungen in der Heizfläche für Einbauten (z. B. Spots) garantiert sind.