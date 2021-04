Individuelle Wärmeübertragung

Die Wieland Gruppe entwickelt wärmetechnische Lösungen für Kälte-, Klima- und Heizungstechnik, den Maschinenbau sowie für prozesstechnische Anwendungen und passt diese an die Anforderungen der Kunden an. Neben der Optimierung der Oberflächen zur Wärmeübertragung und einer robusten Bauform will Wieland bei der Entwicklung auch auf eine möglichst nachhaltige Nutzung von Ressourcen, wie beispielsweise Kältemitteln, achten. Zudem will das Unternehmen seinen Kunden mit Know-How zur Seite stehen, beispielsweise wenn es um Wärme-, Umform- und Fertigungstechnik, der Auswahl des richtigen Werkstoffs, oder gesetzliche oder hygienische Bestimmungen geht, z.B. dem Erwärmen von Trinkwasser.

Zusammenarbeit: von der Entwicklung bis zur Anwendung

Die Zusammenarbeit beginnt bei der gemeinsamen Entwicklung - schon vor dem Bau des ersten Prototypen werden wärmetechnische und mechanische Leistung im hauseigenen Labor simuliert, gemessen und geprüft sowie die Kosten ermittelt und transparent dargestellt. Am Ende dieses Prozesses wählt der Kunde die geeignete Lösung in Bezug auf Leistung, Verarbeitung, Fertigung und Kosten. Den anschließenden Serienanlauf betreut Wieland dann in den Bereichen Qualitätssicherung und beim Nachweis der Prozessstabilität, wie auch bei Fragen rund um die Zulassung. Die Belieferung mit dem fertigen Produkt orientiert sich an den Bedürfnissen des Auftraggebers: Die Wieland-Gruppe liefert nach Wunsch just-in-time oder zu festgeschriebenen Lieferzeiten. Zudem bietet das Unternehmen sein Wissen rund um das Handling, die Montage und Anwendung der entwickelten Wärmeübertrager an.

Weiterentwicklung gleich mitgedacht

"Nach dem Serienanlauf ist vor der Neuentwicklung", heißt es aus dem Unternehmen. So würden sich aus dem operativen Betrieb stetig Möglichkeiten für Optimierungen der nächsten Produktgeneration ergeben. Deshalb möchte Wieland engen Kontakt mit den Kunden halten, um an möglichen Verbesserungen mitzuentwickeln und seine Kunden somit nachhaltig zu betreuen.