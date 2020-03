In Summe positive Bilanz in Wels

„Wir haben auf das Thema Covid-19 mit größter Sorgfalt reagiert und die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Das Coronavirus schlägt sich bei rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern mit einem Minus von rund 18 Prozent nieder“, zieht Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, dennoch eine positive Bilanz zur Energiesparmesse 2020. „Insgesamt war die Kauf- und Investitionsbereitschaft der überwiegend jungen Bauherren auf einem so hohen Niveau wie schon lange nicht mehr.“

Ankündigung: „Raus aus dem Öl“-Bonus soll weiterlaufen

Auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels leiste(te)n die ausstellenden Unternehmer mit ihren Innovationen, die Vertreter des Fachhandwerks, und die privaten Häuslbauer und Sanierer nicht nur für einen (unter den erschwerten Rahmenbedingungen) erfreulichen Messeverlauf, sondern auch ihren Beitrag zum Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele der österreichischen Bundesregierung. Für Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz/ Umwelt/Energie / Mobilität/ Innovation und Technologie, die die Energiesparmesse am 6. März eröffnete, ist der neue Markenzusatz WEBUILD „ein wunderbares Motto, da die Zukunft nur gemeinsam gebaut werden kann“.

Auf der Energiesparmesse kündigte die Bundesministerin an, dass der „Raus aus dem Öl“-Bonus der Bundesregierung auch 2020 fortgeführt werde. Dieser soll mit dem Budgetbeschluss am 18. März 2020 reaktiviert werden und auch rückwirkend gelten. Detaillierte Informationen, insbesondere zum Fördervolumen, sollen folgen.

Im Vorjahr wurde der Tausch eines mit fossilem Öl betriebene Kessels auf ein erneuerbares Energiesystem vom Bund mit bis zu 5.000 Euro unterstützt. Die bereitgestellten 42,6 Mio. Euro wurden aber bereits im Juni aufgrund der hohen Nachfrage ausgeschöpft. Im Herbst wurde auch die zweite Tranche von zusätzlichen 20 Mio. Euro innerhalb weniger Wochen abgeholt.

Das kurbelte die Nachfrage nach Biomasseheizungen und Wärmepumpen, aber auch von Photovoltaik und Speichern, an.

Die nächste WEBUILD Energiesparmesse Wels findet 2021 von 24. – 28. Februar statt.