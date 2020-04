HLK 4/2020 mit vielen interessanten News

Ja – die Corona-Krise beherrscht momentan alles. Die Fragen, die sich fast jeder stellt: Wie wirken sich die Corona-Maßnahmen (auf die HLK-Branche) aus? Und wie könnte es danach weitergehen? Einige Antworten darauf liefert Ihnen der Bericht auf Seite 46 der HLK 4/20.

Im Bereich Heizungstechnik begegnen Ihnen einige Highlights, die auf der Energiesparmesse in Wels gezeigt wurden, wie z. B. die KomplettsystemIösungen für ein komfortables, effizientes und nachhaltiges Raumklima eines heimischen Herstellers (S. 14); oder ein neuer Hybrid-Biomassekessel, der mit einem Wirkungsgrad-Weltrekord und etlichen Auszeichnungen punktet (S. 20).

In Steyregg ist ein Lüftungstechnik- und Metallbauspezialist beheimatet, der in der Baubranche bestens bekannt ist – mit März 2020 bekam das oberösterreichische Unternehmen neue Eigentümer. Wer das ist, klärt sich auf S. 23.

Das Interview mit der (neuen) Führungsspitze des prominenten Klima-, Kälte- und Wärmepumpentechnik-Herstellers in Österreich (auf S. 28) offenbart nicht nur, wie sich die Corona-Krise aus deren Sicht auswirkt, sondern zeigt auch, dass heuer mit interessanten Produktneuheiten gerechnet werden darf. Gleich danach (auf S. 30) lesen Sie über eine neue Klimageräte-Innovation für den Wohnbereich, die mit dem Kältemittel R32 arbeitet.

Nicht nur für Biker empfiehlt sich die Objektreportage ab Seite 36 ‑ der Motorrad-Hersteller hat in seiner Gründungsstadt Mattighofen in Oberösterreich eine einzigartige und sehenswerte Ausstellungs- und Erlebniswelt errichtet. Lesenswert ist aber u.a. auch (auf S. 42), wie und womit eine Privatkäserei in die Optimierung seiner Produktionsanlagen investierte.

Diese, und noch viele weitere, interessante News begegnen Ihnen in der HLK 4/2020. Viel Lesespaß wünscht Ihnen das HLK-Team!