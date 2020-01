Heizungstausch: Diese Wärmepumpe ist auch für Radiatoren geeignet

Viele Sanierer würden gerne eine Wärmepumpe als Heizquelle nutzen, die technischen Voraussetzungen sprechen aber oft dagegen: Bei bestehenden Heizungsanlagen mit Radiatoren oder Fußbodenheizungen mit großen Rohrabständen arbeitet eine Wärmepumpe nicht effektiv und günstig. Genau hier spielt der BioWIN2 Hybrid von Windhager seine Vorzüge aus. Die Kombination aus Luft/Wasser-Wärmepumpe und Pelletskessel sorgt auch bei Gebäuden mit Heizkörpern für eine effiziente und sichere Wärmeversorgung.

Sicherheit und Nachhaltigkeit mal zwei

Der BioWIN2 Hybrid macht unabhängiges und klimaschonendes Heizen möglich: Die Verbindung der beiden Technologien garantiert dem Betreiber dank intelligenter Smart-Flow-Hydraulik eine hohe Versorgungssicherheit sowie Effizienz und dadurch niedrige Heizkosten. Im Normalfall stellt die Wärmepumpe die benötigte Wärme für die Grundlast bereit. An sehr kalten Tagen oder bei höherem Wärmebedarf aktiviert der Hybrid-Manager den Pelletskessel und dieser heizt CO2-neutral zu. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmepumpen sind beim BioWIN2 Hybrid deshalb weder Elektro-Heizstab noch Pufferspeicher notwendig. Eine LED-Anzeige zeigt an, welcher Wärmeerzeuger mit welcher Leistung gerade in Betrieb ist oder ob beide gemeinsam arbeiten.

https://youtu.be/jm9gRHFj4dY

Flüsterleise und wartungsarm

Die Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise ist platzsparend gebaut und lässt sich dank flüsterleisem Betrieb flexibel im Freien aufstellen. Im Pelletskessel ist die gesamte Hydraulik untergebracht, so ist keine separate Wärmepumpen-Inneneinheit mehr nötig. Je nach Pelletsbetrieb und Leistungsbedarf muss der 200 Kilogramm fassende Vorratsbehälter nur wenige Male befüllt und die großzügige Aschelade noch seltener entleert werden. Wer den BioWIN2 Hybrid alle zwei Jahre warten lässt, sichert sich außerdem die bis zu fünfjährige Windhager Vollgarantie.