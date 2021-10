Heizstrahler verlängern die Terrassen-Saison

Wenn das Wetter in den kommenden Herbsttagen nicht mehr so richtig mitspielt, können stattdessen die Infrarot-Heizstrahler von Vitramo für Wärme auf der Terrasse oder dem Balkon sorgen. Diese werden optimalerweise auf einer Höhe von 2,2 bis 2,5 m an der Wand befestigt.

Bedienung via App möglich

Die Bedienung funktioniert über eine kostenlose Smartphone-App (Apple ab IOS 4.1 und Android). Mit ihr sind bis zu sechs Geräte stufenlos von 0 bis 100 Prozent dimmbar. Als zweite Option lässt sich die Wärmestrahlung auch mit der Fernbedienung regulieren. Diese ist im Lieferumfang enthalten und schaltet das Gerät neben Ein/Aus in sechs Heizstufen.

© Vitramo Die Heizstrahler lassen sich über eine kostenlose Smartphone-App regeln.

In drei verschiedenen Varianten verfügbar

Vitramo bietet drei Heizstrahler-Varianten an, die sich in ihrer Wärmebereitstellung unterscheiden. Der Carbonstrahler verfügt über ein schwach sichtbar glühendes Heizmedium. Bei den anderen Modellen wird eine Oberfläche aus Glaskeramik oder ein sichtbar glühendes Heizmedium eingesetzt. Alle Geräte haben eine Leistung von 2000 Watt. Die Gehäuse sind jeweils aus Aluminium gefertigt und in den Farben schwarz und weiß lieferbar.