„Heimspiel“ bei der diesjährigen Berufs-EM

Alle zwei Jahre wird der Berufswettbewerb EuroSkills in Form einer Europameisterschaft ausgetragen. Dabei stehen die Leistungen junger Fachkräfte im Alter von bis zu 25 Jahren im Mittelpunkt - bzw. die Leistungen, die die Nachwuchstalente in über 45 Berufen erbringen. Nach dem Vorbild der internationalen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills fanden im Jahr 2008 erstmals die Berufseuropameisterschaften „EuroSkills Rotterdam 2008“ in den Niederlanden statt. Heuer geht die Berufs-EM zum 7. Mal in Graz über die Bühne.

WorldSkills Europe mit Fokus auf Jugendliche in Europa

Träger der Berufs-Europameisterschaften ist der 2007 gegründete Verein WorldSkills Europe, dessen Generalsekretariat seinen Sitz in den Niederlanden hat. Derzeit hat WorldSkills Europe 31 Mitgliedsländer: 24 EU-Mitgliedstaaten (nicht vertreten sind: Bulgarien, Griechenland, Irland, Malta), weiters die EFTA-Länder Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz sowie Montenegro, Kasachstan und die Russische Föderation. WorldSkills Europe will die beruflichen Qualifikationen in Europa – allen voran jene von Jugendlichen - fördern und aufwerten, sowie die Attraktivität von hochwertigen Berufsausbildungen erhöhen.

Österreich bewies in der Vergangenheit bereits seine (Euro)Skills

Österreich war 2007 Gründungsmitglied bei der europäischen Organisation WorldSkills Europe und nimmt seit 2008 an EuroSkills-Wettbewerben teil. Und das mit beträchtlichem Erfolg: 197 Teilnehmer haben insgesamt 111 Medaillen (96 in Einzelbewerben und 15 in Teambewerben) sowie 33 Leistungsdiplome "Medallion for Excellence" erhalten. In den Jahren 2012, 2014 und 2016 war Österreich sogar die beste Nation. Und bei den vergangenen im Jahr 2018 in Budapest erzielte Österreich insgesamt 21 Medaillen (4 mal Gold, 14 mal Silber und 3 mal Bronze und 9 „Medallions for Excellence“).

Heimspiel für ausgelernte Nachwuchsfachkräfte

Die 7. internationalen Berufseuropameisterschaften finden heuer nun erstmals in Österreich statt. Aufgrund Corona-Pandemie wurde der ursprüngliche Termin von September 2020 zunächst auf Jänner 2021 und letztendlich auf 22. – 26. September 2021 verschoben. Im Herbst ist es aber soweit: etwa 450 internationale Fachkräfte aus 31 Mitgliedsländern werden in rund 45 Berufen gegeneinander antreten.

Besucher können sich auf eine Mischung aus beruflichen Wettbewerben, „Try a Skill“-Stationen, Konferenzen und Kongressen sowie Rahmenveranstaltungen freuen – und das kostenlos. Die EuroSkills Graz 2021 werden außerdem mit offiziellen Feierlichkeiten begleitet: Eröffnung und Schlussfeier mit der Kür der Europameister in allen teilnehmenden Berufen finden am 22.09.2021 bzw. 26.09.2021 in der Stadthalle Graz (Messe Congress Graz) statt.

Das Team Austria 2021

Das österreichische Team besteht aus 54 Teilnehmer*innen aus 9 Bundesländern. Sie sind die Sieger der österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills), die von SkillsAustria als Zentrum für Berufswettbewerbe innerhalb der WKO koordiniert werden. Seit 1961 entsendet die Wirtschaftskammer Österreich regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften.

Das diesjährige Team will Europa – sowie den heimischen Jugendlichen - im Herbst abermals beweisen, wie viele Top-Fachkräfte in Österreich ausgebildet werden und dadurch die Berufsausbildung hierzulande noch attraktiver machen.

Begleitet werden die jungen Fachkräfte von 45 nationalen Expertinnen und Experten aus Berufsschulen und Unternehmen, die ehrenamtlich für die Berufsmeisterschaften tätig sind. Mit fachlichem Know-how und persönlichem Engagement trainieren und coachen die Trainer*innen ihre Schützlinge vor sowie während der Wettbewerbe und begleiten sie auf ihrem Weg zum Siegerpodest.