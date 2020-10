„Hauskunft“ eröffnete

Wie werden die Erhaltungsarbeiten, Adaptierungen von Erdgeschoß- und Souterrainflächen, oder etwa Dachgeschoßausbauten am besten umgesetzt? Wie und womit erneuert man die Heizungsanlage des Einfamilienhauses? Wie kann man die Haustechnik des Zinshauses auf Vordermann bringen? Wieviel Förderung kann ich wo erhalten?

All diese und viele weitere Fragen beantwortet seit 1. Oktober die „Hauskunft“.

„Geförderte Wohnhaussanierung soll auch in den kommenden Jahren intensiviert, aber vor allem auch weiterentwickelt werden. Gänzlich neu ist aber, dass wir mit der ,Hauskunft‘ nun allen EigentümerInnen, die sanieren wollen, ein kostenloses Beratungsservice anbieten“, betont Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien, zum Start der „Hauskunft“.

Als neue zentrale Beratungsstelle unterstützt die Hauskunft vom Beginn der Sanierung bis zum Ende – und das mit kostenloser und unabhängiger Beratung. Das Ziel: Die Sanierungsberatung soll allen Eigentümern in Wien das Sanieren ihrer Wohnhäuser und Wohnungen so einfach wie möglich machen. Die Stadt Wien entwickelt in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern und mit EU-Fördergeldern im Projekt „RenoBooster“ neue Servicepakete. Bei der Beratung arbeiten wohnfonds und Umweltberatung zusammen. Das Team der Hauskunft steht für telefonische oder persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Ort der Beratungsstelle ist das forum des wohnfonds_wien in der Schmidgasse 3 (in der Josefstadt).

Auf der Website der „Hauskunft“ findet man weitere Infos und Details zur kostenlosen Orientierungsberatung für Sanierungsvorhaben am Beginn der Planung.