Hat Corona das Bauhaupt- und Baunebengewerbe verändert?

Die Corona-Krise hält viele Länder bereits seit mehr als einem Jahr fest im Griff. Es gibt nahezu keinen Wirtschaftsbereich, an dem die Auswirkungen der Covid-19-Epidemie spurlos vorbeigehen. Aber erfreulicherweise gibt sich die heimische Bauwirtschaft relativ krisenresistent, wie das aktuelle Baubarometer der Info-Techno Baudatenbank zeigt.



Geringere Auswirkungen der Krise

Die Info-Techno Baudatenbank GmbH mit Sitz in Mondsee ist mit ihren Online-Services ausschreibung.at und baudatenbank.at seit 1992 fachlich kompetenter Partner der Bauwirtschaft in Österreich und befragt die Branche regelmäßig zum aktuellen Geschehen. Über 550 Betriebe aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Planer und Architekten aus ganz Österreich haben sich an der jüngsten Befragung beteiligt.

Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die aktuellen Auswirkungen als „wenig hoch“ (45,8 %) ein, beziehungsweise sieht sich „überhaupt nicht betroffen“ (8,9 %). Mit „extrem hohen“ Auswirkungen haben nur 5,8 % zu kämpfen, 12,9 % bewerten sie als „sehr hoch,“ aber bereits knapp unter einem Drittel, nämlich 26,4 % als „eher hoch“.



In Summe optimistisch

Die Unternehmen sind in Summe optimistisch, dass sie die momentan schwierige Situation gut überstehen werden. Denn über 60 % gehen davon aus, dass ihr Betrieb am Ende der Krise „weniger hoch“ (53,8 %), beziehungsweise „überhaupt nicht betroffen“ (7,5 %) sein wird.

Rund 13 % zeigen sich pessimistisch, 4,6 % der Befragten sehen ihr Unternehmen nach Überwindung der Epidemie als „extrem hoch“ betroffen, 8,5 % als „sehr hoch“ betroffen. Und knapp ein Viertel der Befragten (25,5 %) meint nicht nur mit einem blauen Auge davon zu kommen, sondern geht davon aus, dass ihr Unternehmen am Ende der Krise „eher hoch“ betroffen sein wird.

Die Mehrzahl der befragten Unternehmer geht davon aus, nach Ende der Krise, wieder aus eigener Kraft durchstarten zu können. Denn die Erwartungen an die Hilfsmaßnahmen der Regierung sind eher gering. Über 64 % haben „wenig hohe“, beziehungsweise „überhaupt keine“ Erwartungen. Nur knapp 5 % setzen „extrem hohes“ Vertrauen in die wirtschaftlichen Hilfspakete, über 12 % haben „sehr hohe“ und immerhin noch 18 % „eher hohe“ Erwartungen an die Regierung.



Digitalisierung schreitet voran

Es sind also keine gravierenden negativen Auswirkungen, von denen sich die heimische Bauwirtschaft laut dieser Umfrage durch die andauernde Corona-Krise konfrontiert sieht. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit, dass die Baubranche nach wie vor gut ausgelastet ist. Ein anderer liegt vielleicht darin, weil die Unternehmen sehr rasch reagiert und ihre Arbeitsabläufe verändert und den neuen Gegebenheiten angepasst haben. Die Digitalisierung ist rasant vorangeschritten - Home-Office ist in vielen Unternehmen zur Selbstverständlichkeit geworden. Digitale Meetings werden sogar als Vorteil gesehen, da sie meist Kosten und Zeit sparen.