10.08.2021 09:04

Hargassner Unternehmensgruppe integriert Rakoczy Stal Sp. z o.o. aus Polen

Das Unternehmen Hargassner hat am 06. August 2021 die Übernahme der Firma Rakoczy Stal mit Sitz in Polen, durch Hargassner, bekannt gegeben. Rakoczy Stal hat sich bisher mit der Produktion und der Auslieferung von Pelletsheizungen - hauptsächlich in den osteuropäischen Raum – beschäftigt. Sie wird zu 100% in die Hargassner Unternehmensgruppe integriert, in die bereits Anfang 2021 Hargassner Industry (vorm. Gilles) aufgenommen wurde.