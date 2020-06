Größte Arbeitgebersparte braucht Unterstützung

„Corona hat Schlaglöcher in die Wirtschaft gerissen. Jetzt benötigen wir die richtigen Bausteine zur Sanierung. Denn die Betriebe arbeiten derzeit nur auf halber Leistung, die so wichtigen Neuaufträge sind derzeit nicht in Sicht, weil sowohl Haushalte, als auch Gemeinden und Branchen wie der Tourismus verhalten agieren bzw. selber keine wirtschaftlichen Möglichkeiten haben“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, bei einer virtuellen Pressekonferenz am 9. Juni 2020.

Was gefordert wird

Konkret wünscht sich Österreichs größte Arbeitgebersparte mit zuletzt 800.000 Beschäftigten und 46.000 Lehrlingen eine Neuauflage des Handwerker-Bonus sowie die rasche Umsetzung der bereits im Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen. Dazu zählen u. a. der Reparatur-Bonus und Klima-Maßnahmen wie die Förderung von Photovoltaik-Anlagen (1 Million Dächer-Programm) sowie erhöhte Investitionsfreibeträge für energieeffiziente Neubauten. „Handwerk und Gewerbe hat den Lockdown und das Hochfahren gemeistert, jetzt geht es ums Weiterfahren“, so die Obfrau.

„Angesichts der Tatsache, dass die Aufträge fehlen und der Überhang aus der Vor-Coronazeit bald abgearbeitet sein wird, rechnen wir mit einer massiven Auftragslücke im Herbst und damit einer Konjunkturdelle“, so Scheichelbauer-Schuster. In den von der Bundesregierung angekündigten Branchenpaketen dürfe auf keinen Fall auf Betriebe vergessen werden, die sich mangels Veranstaltungen noch immer im LockDown befinden oder direkte Zulieferer des Tourismus sind, z.B. die Veranstaltungstechniker etc.: „Gleichzeitig wird es wichtig sein, auch den Bereich der konsumnahen Branchen zu stärken. Denn ohne Kunden etwa bei den Friseuren, den Masseuren und vielen anderen verwandten Berufen wird es zu gravierenden Auswirkungen bei diesen Kleinstbetrieben kommen.“