Green Deal: Neue Chance für nachhaltige Kühlung

Die Europäische Partnerschaft für Energie und Umwelt (EPEE), die sich als Stimme der europäischen Kühlindustrie sieht, begrüßt die von der Europäischen Kommission veröffentlichte Mitteilung zum European Green Deal (EGD). Nachhaltige Kühlung bietet eine große Chance, die CO2-Neutralität in Europa durch die Kombination von Energieeffizienz und Umstellung auf erneuerbare Energien zu fördern. Dadurch werden die Vorteile der Kühlung maximiert und der CO2-Fußabdruck minimiert.

Nachfrage wird steigen

Andrea Voigt, Generaldirektorin von EPEE, sagte: „Die Nachfrage nach Kühlung wird in den kommenden Jahrzehnten erheblich zunehmen und wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst. Kühlung ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar und wir haben die Lösungen, um einen wirksamen Beitrag zur CO2-Neutralität zu leisten und die EU bei der Erreichung ihrer Klima- und Energieziele zu unterstützen. Kühlung ist Teil der Lösung und ihr Potenzial muss besser erkannt werden. Wir werden daher eng mit der Kommission zusammenarbeiten, um den Ansatz der nachhaltigen Kühlung im Rahmen der anstehenden Maßnahmen im Rahmen der EGD zu fördern. “

Kühlung bietet Verbrauchern und der Gesellschaft eine Reihe von Vorteilen, die für selbstverständlich gehalten werden. Zum Beispiel in Privathaushalten, an Arbeitsplätzen, in Einkaufszentren, in Rechenzentren, zum Kühlen von Produkten und zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Tatsächlich wird erwartet, dass die Nachfrage nach Kühlung in den kommenden Jahrzehnten erheblich zunehmen wird, was hauptsächlich auf steigende Temperaturen zurückzuführen ist und globale gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung und Digitalisierung. Der zunehmende Einsatz von Kühlung könnte zu einem erhöhten Energieverbrauch und damit zu höheren CO2-Emissionen führen und das Stromnetz erheblich belasten. Diese negativen Auswirkungen können mit einem nachhaltigen Kühlungsansatz vermieden werden, wie in EPEEs kürzlich veröffentlichtem Fünf-Stufen-Ansatz zur Bereitstellung nachhaltiger Kühlung beschrieben. Das EPEE-Whitepaper skizziert fünf Schritte, die zur Optimierung des Kühlbedarfs, zur Steigerung der Energieeffizienz von Kühlsystemen und zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen durch Integration des Kühlsektors in das Stromerzeugungssystem führen würden.

Lösungen sind da, Markt muss reagieren

Es gibt bereits zahlreiche Lösungen für eine nachhaltige Kühlung. Ihr breiter Einsatz wird jedoch durch ein Silodenken zwischen Angebot und Nachfrage, ein geringes politisches und marktbezogenes Bewusstsein für die Vorteile energieeffizienter und integrierter Lösungen sowie durch Herausforderungen bei der Gewinnung, Bindung und Weiterbildung von Fachleuten behindert. Voigt fügte hinzu: „Es sind dringend koordinierte Maßnahmen erforderlich, um Hindernisse für die Einführung einer nachhaltigen Kühlung zu beseitigen. Die Kühlung muss mit einem integrierten Ansatz angegangen werden, der das Herzstück der EGD bildet. In dieser Hinsicht ist der Green Deal eine einmalige Gelegenheit, das Potenzial einer nachhaltigen Kühlung zu nutzen und sein Versprechen zu erfüllen. “