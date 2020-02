Gestalten Sie den Klima-Kälte-Lüftungstechnik-Tag mit!

Am 24. November findet der 5. Klima-Kälte-Tag statt. Von nun an werden dort nicht nur die wichtigsten Themen rund um Kältetechnik behandelt, auch die Lüftungstechnik wird in den Fokus gerückt. Aus dem Klima-Kälte-Tag wird deshalb ab diesem Jahr der Klima-Kälte-Lüftungstechnik-Tag – Österreichs größtes Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik-Forum.

Wir wollen wissen, was die Besucherinnen und Besucher interessiert und laden Sie deshalb ein, an unserer Umfrage zu den Veranstaltungsthemen teilzunehmen:

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter klimakaeltetag.at.