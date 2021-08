Geräuschreduktion im Wohngebiet

Innenstädte und Wohngebiete sind oft eng bebaut, darum gelten dort oft auch strenge Schallschutzvorschriften. Folglich können hocheffiziente HLK-Geräte zur Dekarbonisierung der Betriebsstätte hinsichtlich dessen eine große Herausforderung darstellen. Die neueste Generation kommerzieller Klimageräte ist bereits für einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt. Bei schallsensiblen Projekten wird der Pegel durch das neue schallgedämmte Gehäuse jedoch nochmal deutlich reduziert. Zusätzliche Berechnungen von Schall, Leistung oder Effizienz sind dann nicht erforderlich, da alle wesentlichen Werte werkseitig ermittelt wurden. Die neue Daikin Schallschutzhaube, die speziell für Außengeräte der Sky Air Alpha- und Sky Air Advance-Serie, sowie VRV 5 S-Serie entwickelt und getestet wurde, reduziert den Schallleistungspegel um bis zu 10 dB(A).

Unauffälliges Design

Die Schallschutzhaube von Daikin zeichnet sich durch eine diskrete Optik und glatte Oberfläche aus. Die anthrazitfarbene Lackierung (RAL 7016) unterstreicht das unauffällige Aussehen. Durch das maßgeschneiderte Design passt sie genau zu den Daikin-Außengeräten und verändert die Abmessungen nur minimal.

Geprüft und bestätigt

Die Schallschutzhauben von Daikin bieten für die Klimageräte Sky Air und VRV 5 mit niedriger Bauhöhe eine speziell entwickelte Lösung. Sorgfältig werksgeprüfte Schallleistung (ISO 3744), Effizienz und Kapazität sollen hier für eine gute Systemleistung sorgen. Dadurch lässt sich im Voraus bestimmen, wie sich das System nach der Installation verhalten soll. Auch die Auslegung und Planung wird vereinfacht, da keine separaten Berechnungen erforderlich sind. Schallleistungswerte sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb nach ISO 3744 sind verfügbar, ebenso wie Werte für Schalldruck und geräuscharmen Betriebsmodus.

Effiziente Schalldämmung mit geringem Druckabfall

Die Schallschutzhaube ist so optimiert, dass Luftstrom und Leistung so nah wie möglich an den Standardbedingungen liegen. Getrennte Luftein- und -auslässe in Kombination mit der Passform der Haube verhindern Luftkurzschlüsse und sorgen so für eine effiziente Schalldämmung und einen geringen Druckabfall.

Einfache Installation

Die neue Schallschutzhaube ist zudem einfach zu installieren: Als selbsttragende Einheit kann sie auf jeder ebenen Oberfläche platziert werden. Die Seitenwände der Schallschutzhaube lassen sich mit Schnellverschlüssen entriegeln, um im Wartungsfall einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Komponenten zu ermöglichen.

Bei Bedarf ist eine Kondensatwanne mit oder ohne Heizvorrichtung erhältlich. Auch bestehende Außengeräte können mit der Schallschutzhaube nachgerüstet werden.