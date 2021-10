Geniox Go: Lüftungsgeräte mit renovierungsfreundlichen Funktionen

"Mit unserer neuesten Ergänzung der Plattform ist der Geniox Go ideal für Projekte, bei denen Kompaktheit und einfacher Transport gefragt sind. Durch die externe Montage der Dämpfer, des Schaltschranks und der Heizung kann die Länge der Sektionen auf ein absolutes Minimum reduziert werden“, sagt Amund Ona Gjul, Market Manager für Systemair Norwegen und fährt fort: „Das Ergebnis ist ein Geniox Go-Lüftungsgerät, das selbst in den engsten Projekten installiert werden kann. Wir bieten auch eine einfache Lösung für das altbekannte Problem, das RLT-Gerät an den Aufstellungsort zu bringen."

Für Neubau und Renovierungsprojekte geeignet

Sowohl bei Renovierungsprojekten als auch bei Neubauten können die Logistik vor Ort und physische Einschränkungen den Transport von großen Komponenten erschweren. Dies kann zu unerwünschten Kompromissen bei der Kapazität, der Energieeffizienz und zeitaufwändigen Demontage- und Wiedermontage-Vorgängen führen. Aufgrund der neuen größenoptimierten Modelle, kann Geniox Go direkt durch Standardtüröffnungen in das Gebäude transportiert werden – ohne Demontage und Wiedermontage.

Auswahl und Konfiguration erleichtert

Das SystemairCAD soll die Auswahl und Konfiguration der passenden Geniox Go-Einheit, die für das jeweilige Projekt optimiert ist, erleichtern. Einfach zu bedienende BIM-Tools ermöglichen zudem die präzise Planung und Implementierung von Geniox Go in BIM-Modelle. Die Gehäusekonstruktion ist bei allen Varianten gleich, ebenso wie alle wichtigen Komponenten. Systemair Access ist ebenfalls für alle Varianten verfügbar und soll für eine problemlose Konfiguration, Inbetriebnahme und BMS-Integration sorgen. Mit Geniox Go will Systemair eine Komplettlösung bieten, die Anwendenden dabei hilft, Projektziele in allen Phasen zu erreichen – vom Konzept bis zur Fertigstellung.