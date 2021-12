Gebäudetechnik-Spezialist TGS erweitert seinen Geschäftsbereich

Die 2005 von Peter Schelling gegründete TGS Technischer Gebäude Service GmbH ist auf die Wartung und Betreuung bestehender Haustechnikanlagen spezialisiert - und laut eigenen Angaben der größte Servicedienstleister im Bereich Gebäudetechnik in der Region. 72 Mitarbeitende kümmern sich um rund 21.000 Geräte in 3.600 Gebäuden in Vorarlberg, Tirol, der Ostschweiz und Süddeutschland. Neben der Servicierung bietet das Unternehmen die digitale Überwachung der Anlagen an. Mit dem neuen Geschäftsbereich erweitert TGS seine Leistungen um die Planung, Errichtung und Modernisierung von Energiesystemen. Dazu zählen Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Pelletsheizungen und Klimaanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnanlagen.

Neue Abteilung sucht qualifizierte Mitarbeitende

© Darko Todorovic Der Full-Service-Anbieter für Gebäudetechnik erweitert ein Angebot auf die Herstellung und Modernisierung von Energiesystemen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Wohnanlagen.

Verantwortlich für den neuen Geschäftsbereich ist Dominik Obmann. Der 39-Jährige bringt dabei seine langjährige Erfahrung im Verkauf und in der Liegenschaftsverwaltung mit ein. Bei TGS sind derzeit sechs Mitarbeitende im neuen Geschäftsbereich beschäftigt – Tendenz steigend: „Wir wollen rasch wachsen und den Personalstand im Laufe des nächsten Jahres verdoppeln. Dazu suchen wir qualifizierte Mitarbeiter“, erklärt Dominik Obmann. Im kommenden Jahr ist eine Verdreifachung des Auftragsvolumens geplant. Neben der Planung und Errichtung neuer Energiesysteme sorgt TGS auch für die komplette Förderabwicklung und Einreichung. „Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand. Durch unser Partnernetzwerk unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Finanzierung“, so Obmann.

Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

Mit dem zusätzlichen Geschäftsfeld will TGS seine Wachstumsstrategie fortführen. Denn im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,4 Millionen Euro (2020: 10,6 Millionen Euro). „Wir wachsen pro Jahr um rund acht bis zehn Prozent. Der Energiemarkt bietet auch in Zukunft viele Chancen. Um dieses Potenzial zu realisieren, erweitern wir unser Angebot zum Full-Service-Anbieter für die gesamte Gebäudetechnik“, sagt TGS-Gründer und Geschäftsführer Peter Schelling.

www.tgs.co.at