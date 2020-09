GEA verkauft Kompressorenhersteller Bock

„Wir freuen uns mit der Nord Holding einen Mittelstandserfahrenen Eigentümer für Bock gefunden zu haben", so Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA-Gruppe über den Verkauf von Bock. "Bei GEA werden wir uns in der Division Refrigeration Technologies zukünftig auf unser Geschäft mit industriell genutzten Kompressoren konzentrieren. Hier bieten wir unseren Kunden unter anderem individuelle Lösungen zur optimalen Nutzung von Abwärme an, die dabei helfen, ihre Produktionsanlagen immer nachhaltiger zu betreiben oder sogar CO2 neutral zu werden."

Seitdem Bock zur GEA Gruppe gehört, hat sich das Geschäft sehr positiv entwickelt. Das Unternehmen ist ein Hersteller von offenen und halbhermetischen Hubkolbenkompressoren im unteren und mittleren Leistungssegment. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 340 Mitarbeiter, die im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind am Hauptsitz der Gesellschaft in Frickenhausen/Deutschland tätig. Das Unternehmen unterhält daneben noch drei weitere Standorte in der Tschechischen Republik, in Indien und in China.