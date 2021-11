GC Linz Haustechnik geht mit 2022 an den Start

Die GC-Gruppe Österreich als Verbund von acht eigentümergeführten und regional verwurzelten Großhandelshäusern bekommt Zuwachs, denn mit 1.1.2022 geht die GC Linz Haustechnik an den Start. Dazu werden die Niederlassung der Steiner Haustechnik in Traun und die Ödörfer Niederlassung in Linz unter dem Dach der GC Linz Haustechnik zusammengeführt. Die GC Linz Haustechnik wird dann mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich für Partner und Kunden in der Region da sein.

Know-how auf einen Ort konzentrieren

Für die Leitung der GC Linz Haustechnik als persönlich haftender Gesellschafter (PhG) wird Peter Öller, derzeit Niederlassungsleiter von Steiner Traun, verantwortlich zeichnen. „Mit der GC Linz Haustechnik konzentrieren wir unser Know-how in der Region an einem zentralen Standort. Damit bieten wir unseren Installateur- und Industriepartnern, die derzeit von Steiner Traun und Odörfer Linz betreut werden, nicht nur ihre gewohnten und verlässlichen Ansprechpartner. Durch die Zusammenführung zur GC Linz Haustechnik schaffen wir einen Synergieeffekt mit vielen Vorteilen für unsere Kunden“, betont Peter Öller. Die GC Linz Haustechnik verfügt über die komplette Infrastruktur vor Ort – von Lager und Logistik über einen ABEX-Abholmarkt bis zu den persönlichen Ansprechpartnern für die Kunden. „Die GC Linz Haustechnik bietet maßgeschneiderte Sortimente für unsere regionalen Kunden, wir sind vor Ort verwurzelt und entscheiden in der Region für die Region“ sagt der künftige PhG Peter Öller. Die GC Linz Haustechnik wird am 1.1.2022 ihren vollumfänglichen Betrieb in Linz aufnehmen. „Ich freue mich darüber, dass wir im wirtschaftlich starken Zentralraum Linz und darüber hinaus in Oberösterreich mit der GC Linz Haustechnik mit noch konzentrierterer Kraft mit unseren Installateurkunden und der liefernden Industrie zusammenarbeiten werden“, sagt Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC Linz Haustechnik.

Wirtschaftswachstum in der Region

Der Verbund der GC Linz Haustechnik, die von Bregenz bis Brunn am Gebirge, von Klagenfurt bis Salzburg flächendeckend mit acht regional verwurzelten Großhandelshäusern für Installateur- und Industriepartner da ist, legt mit der GC Linz Haustechnik als neuntem GC-Haus den Fokus auf eine Region, die von anhaltendem Wachstum geprägt ist. „Am Standort der GC Linz Haustechnik sind wir dank der umfassenden Logistikinfrastruktur in der Lage, rasch und zuverlässig benötigte Waren auszuliefern und unsere Installateurpartner auch in Zeiten erhöhter Nachfrage punktgenau mit allem zu versorgen, was sie für die tägliche Arbeit benötigen“, so der künftige Niederlassungsleiter Peter Öller.

Zur GC Linz Haustechnik werden der Standort in Linz samt Lager- und Logistikinfrastruktur sowie einem ABEX-Abholmarkt und eine ELEMENTS-Badausstellung in Linz gehören.