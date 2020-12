Für mehr Überblick im Handwerker-Betrieb

JobDoku ist eine Software-Lösung, mit der Handwerker viele Agenden aus ihrem Geschäftsalltag digital verwalten können. Mit JobDoku lassen sich Arbeitszeiten aufzeichnen, Baustellen dokumentieren, Termine planen, Fahrtenbücher anlegen, Aufträge verwalten, Auswertungen und Protokolle in Echtzeit erstellen und vieles mehr. Je mehr Funktionen des Programms genutzt werden, desto mehr steigt die Effizienz im Betrieb.

In einer Partnerschaft unterstützt Frauenthal das 2018 gegründete Start-up bei Vertrieb und Weiterentwicklung der Handwerker Software. „Der Arbeitsalltag in einem Handwerksbetrieb ist immer stressig. Daher waren wir auf der Suche nach einer Lösung, die unseren Kunden etwas Arbeit abnimmt“, erklärt Ing. Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb und Marketing bei Frauenthal, und ergänzt: „JobDoku ist das perfekte Tool zur Mitarbeiter- und Fahrzeugverwaltung, für das Aufgabenmanagement und die Projektabwicklung. Wir wollen unseren Kunden, den Installateuren und Elektrikern, helfen, noch erfolgreicher zu werden.



Einfach, übersichtlich, intuitiv bedienbar

Die Software funktioniert ganz einfach, auch auf dem Smartphone, ist sehr übersichtlich und intuitiv zu bedienen. Dragan Skrebic hat das System schon getestet: „Uns war wichtig, dass die App einfach zu bedienen ist. JobDoku überzeugt hier zu 100 Prozent“.

Rupert Krammer und Uwe Hermann, die beiden Gründer von JobDoku dazu: „Als Unternehmer wissen wir, wie wichtig ein guter Überblick bei Projekten vor allem in Stressphasen ist. Auf Knopfdruck schaffen wir mit dieser Lösung Überblick über alle Projekte, Aufgaben und den gesamten Fuhrpark. Man erkennt auf einen Blick die daran beteiligten Mitarbeiter, Werkzeuge und Inventare – all das in einer Komplettlösung, DSGVO-konform und bedienerfreundlich aufgebaut.“

Der Vertrieb von JobDoku läuft exklusiv über die Frauenthal Handel Gruppe. Dragan Skrebic hat noch einen Tipp an Interessierte: „Holen Sie sich bis 28.02.2021 die 14 % AWS Investitionsprämie. So macht sich der Umstieg in die digitale Welt gleich mehrfach bezahlt“.

Mehr Infos gibt es bei SHT, ÖAG, Kontinentale und online unter dem oben rechts ersichtlichen Link.