Für kalte Tage: Beheizbare Arbeitsbekleidung für Profis

Ob bei Minusgraden auf der Baustelle oder im zugigen Rohbau – mit der neuen beheizbaren Jacke GHJ 12+18V XA Professional von Bosch sind Profis binnen drei Minuten auf „Betriebstemperatur“. Bosch hat das Sortiment beheizbarer Arbeitskleidung auf Basis von Kundenbedürfnissen weiterentwickelt und bietet jetzt zusätzlich auch den Hoodie GHH 12+18V XA Professional sowie die Weste GHV 12+18V XA Professional an. So können sich Planer und Handwerker für kalte Tage ihren Vorlieben entsprechend rüsten. Beheizt werden Jacke, Hoodie und Weste mit einem 12 oder einem 18 Volt-Akku der Profi-Serie von Bosch. Die Karbon-Heizelemente im Brust- und Rückenbereich sind per Adapter mit dem Akku verbunden und sorgen für eine optimale Wärmeverteilung.

Beheizbare Jacke

Die Jacke GHJ 12+18V XA Professional wärmt ihren Träger mit drei Wärmestufen zuverlässig und langanhaltend. Ihr wind- und wetterfestes Softshell-Material ist leichter als das des Vorgängers, was mit dem verbesserten Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit sorgt. Gleichzeitig werden Träger durch die verlängerte Rückenpartie und die Neupositionierung der Heizelemente vom oberen in den unteren Rückenbereich jetzt auch beim Arbeiten in gebückter Haltung effizient gewärmt.

© Bosch Die Jacke GHJ 12+18V XA Professional wärmt ihren Träger mit drei Wärmestufen zuverlässig und langanhaltend.

Die Jacke bietet insgesamt sechs Taschen, in denen sowohl Arbeitsmaterialien als auch Handy oder Tablet, Dokumente wie Baupläne oder Montageanleitungen sowie Stift und Notizblock Platz finden. Die Jacke trotzt Witterung, Schmutz und Verschleiß und lässt sich einfach reinigen: Sie ist sowohl waschmaschinen- als auch trocknergeeignet. Funktionale Details wie Kinnschutz und Windstopper-Einsätze in den Ärmeln machen sie zum Allwetter-tauglichen Begleiter ‒ auch über die Baustelle hinaus.

Größere Flexibilität durch Hoodie und Weste

Für Handwerker, die auch bei niedrigeren Temperaturen Kapuzenshirts bevorzugen, gibt es jetzt den beheizbaren Hoodie GHH 12+18V XA Professional. Sein Funktionsstoff aus Polyester und Elasthan ist nochmals flexibler als das Softshell-Material der Jacke. Der Knopf zum Einschalten des Akkus ist wie bei allen Kleidungsstücken der Serie über dem Bosch-Logo auf der Brust angebracht. Zwei große Reißverschlusstaschen bieten zudem Platz für Handy, Arbeitsutensilien und Unterlagen.

© Bosch Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA Professional bietet Handwerkern Armfreiheit.

Zusätzliche Armfreiheit bietet die beheizbare Weste GHV 12+18V XA Professional. Sie ist aus dem gleichen Softshell-Material wie die Jacke und verfügt über einen Windstopper-Saum am Armansatz. Dieser stellt sicher, dass kein Wind ins Westeninnere eindringen kann. Die Weste hat drei Taschen. Die linke Innentasche der Weste beherbergt dabei Akku und Adapter – wie bei Jacke und Hoodie.

Wärmt bis zu sieben Stunden

Ein 2,0 Ah-Akku mit 12 Volt versorgt die Heizelemente über den mitgelieferten Adapter GAA 12V-21 Professional bis zu sieben Stunden mit Energie, abhängig von der gewählten Heizstufe. Dank USB-Anschluss kann man mit dem Adapter nicht nur das Kleidungsstück beheizen, sondern gleichzeitig auch sein Handy laden. Ein Schaltknopf aktiviert den USB-Port nur bei Bedarf und schließt ungewollten Energieverbrauch aus. Besitzer der 18 Volt-Serie können optional weiterhin den Adapter GAA 18V-24 Professional nutzen.

Jacke, Hoodie und Weste sind jeweils in den Unisex-Größen S bis 3XL ab sofort erhältlich.