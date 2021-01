Für eine erfolgreiche Kosten- und Umweltbilanz

In Niederösterreich setzt man schon seit Jahren auf eine erfolgreiche Energiewende und das Jahr 2020 brachte zwei Jubiläen. „Die unabhängige und kostenlose Energieberatung NÖ feiert ihr 15-jähriges Bestehen und bereits seit fünf Jahren werden in Niederösterreich 100 Prozent des gesamten Strombedarfs mit Erneuerbaren Energien gedeckt“, zieht LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf eine erfolgreiche Energiebilanz. Um Niederösterreichern (m/w/d) eine ausführliche Übersicht zu allen Energiefragen zu bieten, hat die Energie- und Umweltagentur NÖ die Website www.energie-noe.at geschaffen. „Die neue Website bietet allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern konkrete Information zur Energiewende und mit der Energieberatung NÖ eine Unterstützung bei ihren Vorhaben”, versichert Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu).

In den vergangenen 15 Jahren wurden, auf Initiative von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, von der Energieberatung Niederösterreich über 200.000 Beratungen bei Terminen vor Ort, auf Messen und auch bei der Telefonberatung von Experten (m/w/d) abgewickelt. Die Energieberatung NÖ unterstützt beim nachhaltigen Bauen, Umbauen oder Sanieren und berät alle, die durch Energiesparen nicht nur Kosten senken, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten. Im Jubiläumsjahr 2020 stellte sich insgesamt für die Energieberatung NÖ als ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr dar. Trotz Corona-Krise konnten die Beratungszahlen auf über 4.400 Beratungen weiter gesteigert werden.