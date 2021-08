Führungswechsel bei Pipelife Austria

Die zum Wienerberger Konzern gehörige Pipelife Gruppe bietet Komplettlösungen für Infrastruktur und Gebäudetechnik an und will dabei künftig verstärkt auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen. „Ob in der Infrastruktur oder in der Gebäudetechnik, überall werden die Anforderungen durch den Klimawandel und die gesellschaftlichen Veränderungen vielfältiger und zugleich die Möglichkeiten durch die Digitalisierung größer. Diesen Herausforderungen stellen wir uns als internationale Gruppe und bieten Lösungen an – von der Trinkwasserversorgung über das Regenwassermanagement bis zur Abwasserentsorgung und Unterstützung urbaner Ökosysteme. Dieser ganzheitliche Ansatz erfolgt in enger Kooperation mit unseren Kunden und unterstützt die Umsetzung der neuen EU-Klimastrategie“, sagt Doris Strohmaier, COO Region Central East bei Pipelife, über die strategische Ausrichtung der Pipelife Gruppe.

Neuer Geschäftsführer mit reichlich Erfahrung

Frank Schneider tritt mit 1. September in die Geschäftsführung des österreichischen Tochterunternehmens, Pipelife Austria, ein. Zuletzt hatte er ThyssenKrupp Materials Austria als Geschäftsführer neu positioniert. Durch seine vorangegangenen beruflichen Stationen bei Knauf und der Etex-Gruppe, bringt Frank Schneider einiges an Erfahrung aus dem Bauzulieferbereich mit. Der gebürtige Deutsche ist Diplom-Kaufmann und erwarb einen Executive MBA in New York und Brüssel, wo er zwei Jahre lebte. Die neue Herausforderung beschreibt Frank Schneider für ihn als besonders reizvoll: „Pipelife Austria ist mit seinem hochmotivierten Team und breiten Portfolio sehr gut bei den Kunden aufgestellt. Ich freue mich darauf, dieses Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit Hilfe unserer Produktentwicklung und dem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit setzten wir den Weg zur Bewältigung aktueller Herausforderungen in der Infrastruktur und Gebäudetechnik fort und leisten damit unseren Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel.“

Wandel von Rohr- zu Komplettanbieter vorantreiben

Der scheidende Geschäftsführer, Franz Grabner.

Franz Grabner, der bisherige Geschäftsführer von Pipelife Austria, übernimmt nach einer kompakten Übergabe mit Jahreswechsel eine neue überregionale Aufgabe als Business Development Manager Pipelife CEE. In dieser Schlüsselrolle wird er für die Entwicklung und Implementierung von smarten, digitalen Komplettlösungen in der Infrastruktur sowie für vorgefertigte Lösungen in der Gebäudetechnik verantwortlich sein. „Im Wassermanagement, um nur ein Beispiel zu nennen, sind ganzheitliche Lösungen gefragt. Egal ob Trinkwasserversorgung, Regenwassermanagement oder Abwasserentsorgung – diese Bereiche hängen letztendlich alle zusammen und bedürfen intelligenter, zukunftsweisender Lösungen. Ich freue mich, hier meine Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten in der Pipelife-Praxis und mein Verständnis für die Kundenbedürfnisse einbringen zu können. Den Wandel von einem Rohr- zu einem Komplettanbieter in der CEE-Region voranzutreiben, ist eine spannende Herausforderung und zugleich ein Muss angesichts der klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen“, so Franz Grabner.