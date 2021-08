Führungswechsel bei EnOcean

Seit 1. August 2021 heißt der neue Mann an der Spitze von EnOcean Raoul Wijgergangs. Der gebürtige Niederländer folgt auf Mitgründer Andreas Schneider, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Juli 2021 verlassen hat, um sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen. „Ich bedanke mich persönlich bei Andreas Schneider für sein stetiges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen und jeden einzelnen Mitarbeiter. Unter seiner Führung konnte EnOcean seine Marktposition noch weiter ausbauen und festigen. Dass wir als Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Krise gekommen sind, bestätigt dies. Das gesamte EnOcean-Team und ich wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Peter Klein, Chief Financial Officer bei EnOcean. „Im gleichen Zug freue ich mich auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Raoul Wijgergangs als neuen CEO und bin mir sicher, dass wir gemeinsam an die herausragende Arbeit von Andreas Schneider anknüpfen werden“, so Klein weiter.

Neuer CEO sieht Chancen im Bereich gewerblicher Immobilien und IIoT

Vor seiner Position bei EnOcean war Wijgergangs als CEO bei Disruptive Technologies in Oslo tätig und arbeitete unter anderem als Vice President/General Manager bei Silicon Labs und als Vice President/General Manager im Z-Wave-Geschäftsbereich von Sigma Designs. Der erfahrene Geschäftsführer sieht seiner neuen Rolle motiviert entgegen: „Ich fühle mich geehrt, dass das EnOcean Management Board so viel Vertrauen in mich als neuen Geschäftsführer setzt, und freue mich sehr auf diesen neuen beruflichen Abschnitt. Als Weltmarktführer für nachhaltiges IoT wird EnOcean in den kommenden Monaten und Jahren sicherlich noch gefragter sein. Daher sehe ich große Chancen nicht nur im Bereich der gewerblichen Immobilien, sondern auch im industriellen IoT. Darüber hinaus macht der Fokus auf Interoperabilität mit Produkten, die den EnOcean-Funkstandard, Bluetooth Low Energy und Zigbee Green Power unterstützen, das Unternehmen zu einem echten IoT-Powerhouse. Ich danke Andreas Schneider für seine gelungene Arbeit über die letzten Jahre, ohne ihn wäre EnOcean sicher nicht dort, wo das Unternehmen heute steht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem so innovativen Team, das über eine starke Expertise und großes technisches Know-how verfügt“, so Wijgergangs.