Frauenthal sagt DANKE

Ein herausforderndes Jahr 2020 geht ins Finale. Zeit, die letzten Baustellen abzuschließen und die Lager für das nächste Jahr zu füllen. Und Zeit, um Projekte für den Start Anfang 2021 zu finalisieren. Aber vor allem ist Zeit, um Danke zu sagen. Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe: „Danke an die gesamte Frauenthal Mannschaft. Alle 1.600 Mitarbeitende haben 2020 wieder vollen Einsatz gezeigt, damit unsere Kunden erfolgreich sein können. Danke an unsere Kunden. Für die Treue, für die positiven Rückmeldungen und für die Bereitschaft gemeinsam mit uns zu wachsen. Danke an unsere Industrie-Partner, die auch in herausfordernden Zeiten alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um konstanten Nachschub für unsere Logistikzentren und in Folge für unsere Kunden zu garantieren. Danke an die Mitarbeiter in den Verlagshäusern, die verlässlich die Branche über Neuheiten informieren. Ihr Magazin ist eine unverzichtbare Lektüre für uns, um up-to-date zu sein“.

Die Mitarbeiter der Frauenthal Handel Gruppe (SHT / ÖAG / Kontinentale / Elektromaterial.at) wünschen allen Lesern frohe Weihnachten, entspannte Festtage sowie einen schönen und gesunden Start ins neue Jahr.