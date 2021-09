Fortbildungs-Tagung für Krankenhaustechniker:innen

Die wichtigste Tagung der österreichischen Medizintechniker findet auch heuer wieder in Pörtschach am Wörthersee statt. Thematisch werden die „Entwicklungen in der Medizintechnik und digitale Nebenwirkungen“ im Fokus stehen. In Zuge dessen wird nicht nur die Digitalisierung der Medizintechnik besprochen, sondern auch die Zukunft der Trinkwasserhygiene, Raumlufthygiene als „Waffe gegen Corona“ sowie die neue ÖVKT-Arbeitsgruppe Energie und Nachhaltigkeit – um nur einige der Programmpunkte zu nennen.