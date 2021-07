FH Burgenland in Feierlaune: Studienabschluss und neue Professur

Fast eineinhalb Jahre lang fanden die Lehrveranstaltungen an der FH Burgenland größtenteils im Internet statt. Nur wenn persönliche Präsenz vor Ort entscheidend war, also etwa bei Laborübungen, wurden die Einheiten in den Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld abgehalten - natürlich unter Einhaltung der 3G-Regeln und der „hauseigenen“ Safe-FH Strategie. Ein Studienabschluss ist aber auch unter diesen Umständen möglich, wie bei der Sponsionsfeier am 16. Juli gezeigt wurde.

Feierlichkeiten vor Ort

„Die FH Burgenland zählt zu den wichtigsten Bildungseinrichtungen des Landes, hat die Corona-Situation mit Bravour gemeistert und leistet für Wirtschaft und Gesellschaft ungemein viel“, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler, die den frisch gebackenen Akademiker*innen bei den Feierlichkeiten vor Ort gratulierte. In vielen Bereichen sei die FH Wegweiser und Vorreiter. Das gesamte Team, vor allem aber die Absolventinnen und Absolventen, hätten in den letzten schwierigen Monaten Herausragendes geleistet. „Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen ganz herzlichen zu ihren hervorragenden Leistungen. Ich wünsche ihnen für die private und berufliche Zukunft alles Gute“, so Winkler.

Dass die Lehrenden und Studierenden die Situation gut gemeistert haben, betont auch FH Geschäftsführer Georg Pehm: „Keine Studentin und kein Student wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Studium aufgehalten. Alle konnten planmäßig ihr Studium fortführen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den Abschluss ihres Studiums heute mit 42 Absolventinnen und Absolventin feiern können und gratulieren ihnen herzlich. “

Fachkräfte von morgen

Die Qualifikationen der Absolvent*innen der FH Burgenland sind am Arbeitsmarkt stark nachgefragt. Ein Großteil der Sponsionsteilnehmer*innen kam diesmal aus dem Bachelorstudiengang „Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung“, aber auch die Masterstudiengänge „Energie- und Umweltmanagement“ und „Nachhaltige Energiesysteme“, sowie die Bachelor- und Masterstudiengänge „Gebäudetechnik und Gebäudemanagement“ feierten ihren Abschluss.

HLK wünscht den künftigen Fachkräften an dieser Stelle alles Gute auf ihrem weiteren Weg!

FH Professur verliehen

Im Rahmen Sponsionsfeierlichkeiten verlieh Rektor Gernot Hanreich den Titel FH Professor an den Hochschullehrenden Jürgen Krail. Die Voraussetzung für die FH Professur sind eine akademische Ausbildung, die Lehrtätigkeit an der FH Burgenland, facheinschlägige Praxis, angewandte Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten sowie besondere Leistungen für die Entwicklung der FH Burgenland. Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag von mindestens drei FH Professoren bzw. der Geschäftsführung.

DI DI(FH) Jürgen Krail, geboren 1974, absolvierte das Diplomstudium Gebäudetechnik sowie das Masterstudium Nachhaltige Energiesysteme an der FH Burgenland. Krail lehrt seit 2008 an der FH Burgenland, seit 2016 hauptberuflich. Die von ihm gehaltenen Lehrveranstaltungen umfassen die Themenbereiche der Energieverfahrenstechnik und regenerativen Energieträger sowie der Akustik. Darüber hinaus betreut Krail Bachelor- und Masterarbeiten. Berufliche Praxis erwarb Jürgen Krail in unterschiedlichen Bereichen: 1999 – 2003 Fa. Aichelin (Anlagenbau im Bereich Wärmebehandlungsanlagen, Konstruktion und Projektleitung), 2003 - 2008 Fa. Herz Energietechnik (Biomassefeuerungsanlagen, Projektleitung und Entwicklung, nationale und inter- nationale Forschungsprojekte) sowie 2008 - 2016 bei der Forschung Burgenland. An der FH Burgenland ist er Co-Leiter der Research Area Thermal Energy Technologies und seit 2014 Mitglied des Fachhochschulkollegiums. Außerdem entwickelte er ein patentiertes innovatives Verfahren zur Steigerung der Energieeffizienz von thermodynamischen Kreisprozessen.