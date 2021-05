Fertighaus-Hersteller und SHK-Großhändler kooperieren

Egal ob für das Haas Traumhaus aus dem Katalog oder das individuell geplante Hausprojekt: Ab sofort bieten sich zukünftigen Haas Fertighaus-Besitzern (m/w/d) neue Möglichkeiten bei der Badezimmerplanung. Für Standardausführungen können speziell entwickelte HOLTER Bäder direkt im Bemusterungszentrum der Fa. Haas besichtigt werden. Für das individuelle Traumbad stehen österreichweit acht „Mein HOLTER Bad Ausstellungen“ mit modernster Planungstechnologie und umfassender persönlicher Beratung zur Verfügung, die speziell auf Haas Fertighaus Kunden (m/w/d) zugeschnitten sind.

HOLTER und Haas verwirklichen Projekte mit Mehrwert. Das Einbinden der Bauherren ab dem ersten Schritt in die Planung rückt persönliche und professionelle Beratung noch stärker in den Fokus. Durch Badberatungen vor Ort oder in den „Mein HOLTER Bad Ausstellungen“ entstehen im neuen Eigenheim Badezimmer, die lange Freude bereiten.

Die Kooperation der beiden traditionsreichen Familienunternehmen Haas Fertighaus und HOLTER garantiert punktgenaue Umsetzung bis ins Detail über den gesamten Projektverlauf hinweg - Kosten- und Terminsicherheit inklusive.